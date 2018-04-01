إردوغان لنتنياهو: إسرائيل دولة إرهاب

في معرض رده على انتقاد رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، لعملية "غصن الزيتون" بعفرين السورية، قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان: "أنت ضعيف جداً، نحن نكافح الإرهابيين، لكن ذلك لا يعنيك، لأنكم دولة إرهاب".

وزعم نتنياهو في وقت سابق اليوم، أنّ القوات التركية المشاركة في عملية غصن الزيتون، تمارس الظلم ضدّ الأبرياء في منطقة عفرين بريف محافظة حلب السورية.

وقال نتنياهو، في بيان صادر عن مكتبه اليوم الأحد، إن "أكثر جيوش العالم أخلاقية لن يقبل دروسا في الأخلاق ممن يقصف المدنيين بشكل عشوائي منذ سنوات طويلة. يبدو أن هكذا يحيون في أنقرة كذبة إبريل"، في إشارة إلى تركيا.

وجاءت تصريحات إردوغان هذه في كلمة ألقاها أمام حشد من أنصار حزب العدالة والتنمية بولاية أضنة جنوبي البلاد.

وأوضح إردوغان أنّ على نتنياهو الكف عن مناكفة المظلومين، ودعاه إلى التزام الصدق، مبيناً أنه لن يتلقى من تركيا رداً إيجابياً ما لم يكن صادقاً.

وتابع قائلاً: "ليس هناك من يحبك بصدق في هذا العالم. لقد كان الرد الدولي في الأمم المتحدة على خطوتك المتعلقة بالقدس واضحًا. لا يغُرَّنك امتلاكك أسلحة نووية؛ فهي قد لا تعمل عند الحاجة إليها".

وكان نتنياهو قد أعرب عن رفضه لانتقادات إردوغان لطريقة تعامل جيش الاحتلال الإسرائيلي مع المحتجين الفلسطينيين، أول من أمس الجمعة، في مسيرة العودة، حيث قتل جنود الاحتلال 16 فلسطينيا وأصابوا أكثر من 1500 بجراح متفاوتة.

وأثار الرئيس الأميركي دونالد ترامب، غضبا عربيا وإسلاميا وانتقادات دولية، بإعلانه في 6 كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن القدس عاصمة للاحتلال الإسرائيلي.

ومن المقرر، ضمن القرار الأميركي، أن تنقل واشنطن، وفق مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين، سفارتها من تل أبيب إلى القدس، في أيار/مايو القادم، بالتزامن مع الذكرى السبعين لقيام إسرائيل الموافق ليوم النكبة الفلسطينية.

وفيما يخص عملية غصن الزيتون الجارية في الشمال السوري، أعلن إردوغان أنه تمّ تحييد 3844 مسلحا منذ انطلاق العملية حتى اليوم.