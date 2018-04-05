حريق يشتعل بعدة طوابق بمستشفى في إسطنبول

تمكن رجال الإطفاء في مدينة إسطنبول التركية من إخماد الحريق الهائل الذي اندلع في مبنى مستشفى تقسيم متعدد الطوابق بالمدينة اليوم الخميس.

وأفادت صحيفة "حريت" بأن لا أحد من موظفي المستشفى الواقع في منطقة غازي عثمان باشا بالمدينة أو المرضى والزوار أصيب بأذى جراء الحريق، وبأنه تم إجلاء الناس من المبنى.

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الحريق شب في سقف المبنى لتنتشر ألسنة اللهب في الطوابق الأخرى تدريجيا.

فيما لم يتضح بعد سبب الحريق.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مباشرة النار تلتهم عدة أدوار بمستشفى في غرب مدينة إسطنبول.

وذكر تلفزيون (إن.تي.في) أن المباني القريبة من مستشفى غازي عثمان باشا يجري إجلاؤها وأن رجال الإطفاء عملوا لساعات على إخماد الحريق. ولم ترد تقارير بعد عن سقوط قتلى أو جرحى.