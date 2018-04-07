كندا: مصرع 14 لاعب هوكي في حادث سير

قضى 14 شخصا في حادث حافلة في كندا كانت تقلّ فريق لاعبي هوكي، حسب ما أوردت وسائل اعلام محلية، اليوم السبت، نقلاً عن الشرطة.

وجُرح 14 شخصا آخرين بينهم ثلاثة إصاباتهم خطرة في تصادم حافلة وشاحنة قاطرة على طريق سريع في منطقة ريفية في مقاطعة ساسكاتشوان في غربي البلاد.

وكانت الحافلة تقلّ فريق لاعبي هوكي شباب كانوا في طريقهم إلى مباراة، بحسب صحيفة "ساسكاتون ستار فينيكس".

وقال مفتش في الشرطة الملكية الكندية، تيد مونرو، في مؤتمر صحافي في وقت متأخر، الجمعة، إن هناك "قتلى من بين ركاب الحافلة" و"عددا من المصابين بجروح بليغة".

وأوضح مونرو أمام الصحافيين أن "الحادث كبير، إنه تصادم بين قاطرة جرار وحافلة"، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل حول الضحايا.

وأشارت الشرطة إلى ان الحادث وقع على بعد 28 كيلومترً نحو شمال تيسدال.

وقال رئيس فريق "برونكوس"، كيفن غارينغر لشبكة "سي بي سي" الكندية إن "الأمر أكبر بكثير مما يمكن لأحد تخيله". وأضاف "لم نصدق ما حصل، ونحن في حالة صدمة إزاء خسارة" هؤلاء.

وفريق برونكوس يضمّ 24 لاعبا كنديا تتراوح أعمارهم بين 16 و21 عاما.

وأعرب رئيس الحكومة الكندية، جاستن ترودو، عن حزنه الشديد لوقوع هذا الحادث المأساوي الذي أودى بحياة لاعبين شباب. وكتب ترودو في تغريدة "لا يمكن أن أتخيل بماذا يمرّ أهالي اللاعبين، وقلبي مع كل شخص تأثر بهذه المأساة المروعة".

يذكر حادث الحافلة هذا بحادث سير مماثل وقع في كانون الأول/ديسمبر 1986 أيضاً في ساسكاتشوان أدى إلى مقتل أربعة أعضاء في رابطة الهوكي الغربي "سويفت" التي أصبحت حاليا فريق "برونكوس".