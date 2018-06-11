أفغانستان: 43 بين قتيل وجريح بهجوم انتحاريّ في كابُل

أعلنت وزارة الصحة الأفغانية، اليوم الإثنين، عن حصيلة ضحايا تفجير انتحاري بالعاصمة كابُل، إذ قالت إنها تبلغُ 12 قتيلًا و31 جريحًا على الأقل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، وحيد مجروح، في تصريح صحفي، إن الهجوم الذي استهدف مبنى وزارة التنمية الريفية بكابُل، خلّف 12 قتيلا على الأقل، و31 جريحا.

من جهته، أوضح المتحدث باسم شرطة كابُل، هشمت ستانيكزاي، أن الهجوم نفّذه انتحاري أثناء مغادرة الموظفين مكاتبهم في وزارة التنمية الريفية، بمنطقة دار الأمان بكابل.

وفي وقت سابق اليوم، ذكرت شرطة كابُل أن 5 أشخاص قُتلوا، وأصيب 20 آخرون، في الهجوم، قبل الإعلان عن الحصيلة الجديدة.

وأمس الأحد، قتل 5 من قوات الأمن الأفغانية في هجوم تبنّته حرطة طالبان، على نقطة تفتيش أمنية، في ولاية قندهار، جنوبي البلاد.

وتأتي الهجمات عقب إعلان طالبان، أمس الأول السبت، وقفا مؤقتا للهجمات على قوات الحكومة لمدة 3 أيام، خلال عيد الفطر.

وشدّدت الحركة، في بيان، أنها "ستحتفظ بحق الدفاع عن نفسها في حال تعرضها لهجوم خلال تلك الفترة".

وأضافت أن "هذه الهدنة تستثني القوات الأجنبية"، وأنها ستواصل عملياتها ضد هذه القوات.

والخميس الماضي، أعلن الرئيس الأفغاني، أشرف غني، وقفا أحاديَّ الجانب لعمليات الحكومة ضد طالبان، لمدة أسبوع، اعتبارا من 12 حزيران الجاري.