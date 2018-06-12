جنوب أفريقيا: تعليق عضوية مسؤولة بسبب تصريحات مؤيدة لإسرائيل

قرر عمدة مدينة جوهانسبرغ، اليوم الثلاثاء، تعليق عضوية مسؤولة كبيرة في مجلس المدينة بسبب تصريحات علنية قالت فيها إن المدينة "صديقة" لإسرائيل.

وقالت عضو مجلس مدينة جوهانسبرغ المسؤولة عن الشؤون الصحية، مفو فالاتسي، خلال فاعلية "مؤيدة" لإسرائيل، نهاية الأسبوع الماضي، "أوّد أن أعلن أنني صديقة لإسرائيل وأن مدينة جوهانسبرغ صديقة لإسرائيل"، وذلك كما جاء في مقطع فيديو متداول لخطاب ألقته خلال الفاعلية.

وقرر عمدة المدينة هيرمان ماشابا، بحسب ما نقلته وكالة "فرانس برس"، "تعليق نشاط فالاتسي، بانتظار التحقيق في السياق الكامل والمناسب الذي جاءت فيه هذه التصريحات".

وفالاتسي عضو في التحالف الديموقراطي المعارض والذي يحكم مدينة جوهانسبرغ، المركز الاقتصادي الأكبر لجنوب أفريقيا.

والشهر الماضي، قررت جنوب أفريقيا، استدعاء سفيرها لدى إسرائيل بعد مقتل 60 فلسطينيا على الأقل، في غزة، خلال تظاهرات رافضة لنقل السفارة الأميركية لدى إسرائيل من تل أبيب إلى مدينة القدس المحتلة، وذلك لـ"الطابع الخطير والعشوائي للهجوم الإسرائيلي الأخير" على غزة، بحسب ما جاء في بيان رسمي صادر عن الوزارة حينها.