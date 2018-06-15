أنباء عن مقتل زعيم "طالبان باكستان" في أفغانستان

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم الجمعة، أن واشنطن أبلغتها بمقتل زعيم "طالبان باكستان"، الملا فضل الله، في غارة أميركية.

وقال مسؤول كبير في وزارة الدفاع الأفغانية لـ"رويترز"، اليوم الجمعة، إن الملا فضل الله قُتل، الأربعاء، في ضربة جوية أميركية استهدفت موقعا في الأراضي الأفغانية غير بعيد عن الحدود مع باكستان.

وكان الجيش الأميركي قد أفاد أمس بأنه نفذ ضربة جوية استهدفت "قائدا كبيرا للمتشددين" في إقليم كونار، دون الكشف عن اسم الشخصية المعنية بالأمر.

غير أن مسؤولا أميركيا عبر عن اعتقاده بأن الغارة استهدفت الملا فضل الله.

وقال عضو في "طالبان باكستان" لـ"رويترز" عبر الهاتف، الجمعة، إن الجماعة تسعى للحصول على معلومات من أفغانستان التي يتمركز فيها حاليا معظم مقاتلي الجماعة.

وفي آذار/ مارس، أعلنت الولايات المتحدة مكافأة قدرها خمسة ملايين دولار مقابل الحصول على معلومات عن فضل الله.

وفي وقت سابق اليوم، أوردت وسائل إعلام باكستانية نبأ مقتل زعيم حركة "طالبان باكستان" في غارة أميركية شرق أفغانستان.

وقالت صحيفة "دان" المحلية الباكستانية إن طائرة أميركية من دون طيار استهدفت، الأربعاء، مركزًا للمسلحين في إقليم كنر، شرقي أفغانستان، مما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، بينهم الملا فضل الله.