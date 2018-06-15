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البيرة: 11 إصابة إحداها خطيرة بحادث سير

تاريخ النشر: 15/06/2018 - 19:10

البيرة: 11 إصابة إحداها خطيرة بحادث سير
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨
تحرير: باسل مغربي

أُصيب 11 مواطنا بجروح متفاوتة في حادث سير وقع، اليوم الجمعة، بين ثلاث مركبات في منطقة البالوع شمال مدينة البيرة.

وأفاد المتحدث باسم الشرطة العقيد لؤي ارزيقات، بأنه تم نقل المصابين من خلال مركبات الهلال الأحمر للمستشفيات، ووُصفت إصابة واحدة على الأقل بالخطيرة .

وأضاف أن إحدى المركبات غير قانونية، ويقودها فتى يبلغ من العمر 16 عاما.

وناشد ارزيقات المواطنين بضرورة التخلص من المركبات غير القانونية، ومنع أبنائهم من شرائها أو قيادتها لما تشكله من خطورة على حياتهم وحياة الآخرين.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#البيرة
#حادث سير

من عرب 48

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