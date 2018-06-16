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ترامب وماكرون يبحثان تجنب اندلاع حرب بين الحلفاء

تاريخ النشر: 16/06/2018 - 14:29

ترامب وماكرون يبحثان تجنب اندلاع حرب بين الحلفاء
(أ.ب.)
عرب ٤٨ /وكالات
تحرير: محمد وتد

ناقش الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، هاتفيا مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، المسائل الخاصة بالتجارة الخارجية وتجنب اندلاع حرب بين الحلفاء، وكذلك الوضع في كوريا الشمالية وإيران وسورية.

وقال البيت الأبيض في بيان: "تحادث الرئيس دونالد ترامب يوم الجمعة مع رئيس فرنسا إيمانويل ماكرون، وقد ناقش الرئيس معه نتائج القمة التي عقدها الثلاثاء في سنغافورة مع الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ-أون".

وأكد ترامب، بحسب البيان، أن هدف الولايات المتحدة هو نزع السلاح النووي بالكامل من كوريا الشمالية وشبه الجزيرة الكورية بشكل لا رجعة فيه".

وأضاف البيت الأبيض أن الرئيسين "دعوا إلى تسوية سياسية للوضع في سورية في إطار مفاوضات جنيف التي ترعاها الأمم المتحدة".

كما أبلغ ترامب نظيره الفرنسي إصراره على إجراء مفاوضات حول صفقة شاملة جديدة مع إيران، تشمل برامجها النووية والباليستية و"إجراءاتها غير الودية في المنطقة"، حسبما جاء في بيان البيت الأبيض.

وخلص البيت الأبيض إلى القول إن "الرئيس ترامب حث الاتحاد الأوروبي على الدخول في مفاوضات لتقليص الحواجز أمام التجارة الدولية".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#ترامب
#ماكرون
#التجارة الحرة
#النووي الإيراني

من عرب 48

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