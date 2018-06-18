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السويد: إصابات في عملية إطلاق نار في مالمو

تاريخ النشر: 18/06/2018 - 22:58

السويد: إصابات في عملية إطلاق نار في مالمو
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أصيب أربعة أشخاص، اليوم الإثنين، في إطلاق نار قرب مركز شرطة جنوبي مدينة مالمو.

وقال شهود لصحيفة "افتونبلاديت" السويدية إنهم سمعوا صوت نحو خمس عشرة إلى عشرين طلقة رصاص الساعة 06:15 مساء تقريبا في وسط المدينة.

وقالت "افتونبلاديت " إن إطلاق النار وقع بجوار مركز للشرطة لذا وصلت عناصر الشرطة لموقع إطلاق النار على الفور.

ولم ترد أي تفاصيل حول حالة المصابين الأربعة.

ونقلت وكالة "تي.تي" السويدية للأنباء عن الشرطة السويدية قولها إنه لا داعي للذعر بعد حادث إطلاق النار.

ونقلت الوكالة عن شرطي لم تذكر اسمه قوله إن أربعة أشخاص أصيبوا دون أن تذكر درجة إصاباتهم.

ونقلت الوكالة عن ستيفان سوديرهولم المتحدث باسم الشرطة قوله "أغلقنا المنطقة، ونجري عمليات استجواب وسوف نستجوب المصابين إذا كانت لديهم القدرة أو الرغبة في الحديث".

كما نقل عن مصادر في الشرطة قولها إن الحادث ليس له أي علاقة بـ"الإرهاب"، دون أن تضح بعد الخلفية.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#السويد
#مالمو
#إطلاق نار

من عرب 48

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