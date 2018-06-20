كوريا الشمالية والصين تبحثان نزع السلاح النووي

ذكرت وكالة الأنباء المركزية الكورية، اليوم الأربعاء، أن زعيمي كوريا الشمالية والصين توصلا إلى تفاهم بشأن قضايا مشتركة كانت موضع بحث في قمة جمعتهما، يوم الثلاثاء، وشملت إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية في كوريا الشمالية، إن كيم جونج أون وشي جين بينغ قيما لقاء كيم التاريخي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في سنغافورة، وتبادلا الآراء بخصوص القضايا المشتركة ومنها رؤيتهما لحل قضية نزع الأسلحة النووية.

وأضافت الوكالة أن الزعيم الكوري الشمالي تعهد أيضا خلال اجتماعه مع شي جين بينغ بالتعاون مع المسؤولين الصينيين من أجل الوصول إلى ”سلام حقيقي“ في عملية ”فتح مستقبل جديد“ في شبه الجزيرة الكورية.

وذكرت وسائل إعلام صينية وكورية شمالية أن زيارة كيم التي تستغرق يومين ستنتهي في وقت لاحق يوم الأربعاء. وتأتي في أعقاب قمته في سنغافورة، حيث أكد كيم وترامب مجددا على الالتزام بالعمل صوب إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وفاجأ ترامب المسؤولين في كوريا الجنوبية والولايات المتحدة عقب اللقاء بالقول إنها سينهي التدريبات العسكرية ”الاستفزازية“ بين واشنطن وسول.

وكان البلدان اتفقتا، أمس الثلاثاء، على تعليق مناورات عسكرية مشتركة مقررة في آب/أغسطس، لكن لم تتخذ بعد قرارات بخصوص المناورات التالية.

وقالت وزيرة خارجية كوريا الجنوبية كانج كيونج وها،يوم، إن قرار تعليق التدريبات قد يعاد النظر فيه بناء على التطورات المستقبلية مع كوريا الشمالية.

وأضافت ”أعتقد أننا أوضحنا أن هذه بادرة لحسن النية بهدف تعزيز القوة الدافعة للحوار“.

وتابعت ”يمكن العدول عنها (وقف المناورات). قد تستأنف إذا لم يحرز الحوار تقدما أو لم تف كوريا الشمالية بالتزامها بنزع سلاحها النووي“.

وهذه هي ثالث زيارة يقوم بها كيم للصين هذا العام. وأشاد شي بكيم، يوم الثلاثاء، بسبب ”النتيجة الإيجابية“ لقمة الأسبوع الماضي.

كما ذكرت الوكالة الكورية الشمالية أن شي قال إن العلاقات بين بكين وبيونجيانج دخلت مستوى جديدا من النمو والتطور منذ زيارة كيم الأولى في آذار/مارس، وإن الاتفاقات التي توصل لها الزعيمان تنفذ” واحدا تلو الآخر“.

وأضافت الوكالة أن كيم أبلغ شي أيضا باستعداده لتعزيز العلاقات الثنائية والتعاون.

وكان من المتوقع أن يزور كيم بكين لاطلاع شي على قمته مع ترامب، التي شملت موافقة كوريا الشمالية على تسليم رفات جنود مفقودين من الحرب الكورية بين عامي 1950 و1953.

وأبلغ مسؤولان أميركيان رويترز، يوم الثلاثاء، بأن بيونجيانج قد تبدأ تلك العملية في غضون الأيام القليلة المقبلة.