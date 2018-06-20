مسؤول أميركي ينضم إلى قائمة المستقيلين الطويلة

قدّم مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، جو هايغين، استقالته يوم أمس، الثلاثاء، بعد أسبوع من القمة التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

وهايغين (62 عاما) الذي عمل في أربع إدارات جمهورية، رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب، سيغادر البيت الابيض للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترامب في بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم"، على حد قوله.

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترامب، سواء بمحض إرادتهم او بقرار منه، خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.