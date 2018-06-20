  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

مسؤول أميركي ينضم إلى قائمة المستقيلين الطويلة

تاريخ النشر: 20/06/2018 - 08:58

مسؤول أميركي ينضم إلى قائمة المستقيلين الطويلة
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قدّم مساعد كبير موظفي البيت الأبيض، جو هايغين، استقالته يوم أمس، الثلاثاء، بعد أسبوع من القمة التي جمعت بين الرئيس دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون في سنغافورة والتي أدى دورا أساسيا في تنظيمها.

وهايغين (62 عاما) الذي عمل في أربع إدارات جمهورية، رونالد ريغان وجورج بوش الأب وجورج بوش الابن ودونالد ترامب، سيغادر البيت الابيض للعمل في القطاع الخاص.

وقال ترامب في بيان إن "جو هايغين كان قيمة كبيرة لإدارتي. لقد خطط ونفّذ أطول رحلات خارجية قام بها رئيس على الإطلاق، وقد قام بكل ذلك بشكل مثالي. سنفتقده في المكتب وسنفتقده أكثر على الطريق. أنا ممتن لخدمته الرائعة لبلدنا العظيم"، على حد قوله.

وبهذه الاستقالة ينضم هذا الخبير اللوجستي المخضرم إلى قائمة طويلة من المستشارين الرئاسيين الذين ابتعدوا عن ترامب، سواء بمحض إرادتهم او بقرار منه، خلال الأشهر الـ17 التي قضاها حتى اليوم الملياردير الجمهوري في البيت الأبيض.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#جو هايغين
#دونالد ترامب
#البيت الأبيض

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كوريا الشمالية والصين تبحثان نزع السلاح النووي
كوريا الشمالية والصين تبحثان نزع السلاح النووي

2018-06-20

فشل دبلوماسي لاحتواء أزمة الحديدة والحسم للمسار العسكري
فشل دبلوماسي لاحتواء أزمة الحديدة والحسم للمسار العسكري

2018-06-20

نتنياهو يرحب بانسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان
نتنياهو يرحب بانسحاب أميركا من مجلس حقوق الإنسان

2018-06-20

الأكثر قراءة

هزيمة قاسية تقضي على آمال مصر في مونديال 2018

هزيمة قاسية تقضي على آمال مصر في مونديال 2018

2018-06-19
المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

المحكمة تبت بملف قتلة عائلة دوابشة

2018-06-19
الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم

الاحتلال ينكل بمواطنين بالخليل ويجبرهم على خلع ملابسهم

2018-06-19
كولومبيا تسقط أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

كولومبيا تسقط أمام اليابان بهدفين مقابل هدف

2018-06-19
كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

كوبر يتحدث عن جاهزية صلاح لمواجهة روسيا

2018-06-19