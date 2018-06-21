  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أميركي

تاريخ النشر: 21/06/2018 - 09:30

كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أميركي
(أرشيف)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: محمد وتد

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت، يوم الأربعاء، رفات 200 جندي أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية، لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك من سلطات الجيش.

وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا ”استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها“.

وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام ”عددا كبيرا“ من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في قمة تاريخية الأسبوع الماضي استضافتها سنغافورة وقال في مؤتمر صحفي لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أميركيين.

وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أميركي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية، التي دارت بين عامي 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#كوريا الشمالية
#رفات
#جنود
#الجيش الأميركي
#ترامب

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ميركل تبحث بالأردن ولبنان ملفات إقليمية ووضع اللاجئين السوريين
ميركل تبحث بالأردن ولبنان ملفات إقليمية ووضع اللاجئين السوريين

2018-06-21

"هيومن رايتس ووتش" ترفض ذارئع واشنطن
"هيومن رايتس ووتش" ترفض ذارئع واشنطن

2018-06-21

كوشنر في السعودية لبحث "صفقة القرن" مع بن سلمان
كوشنر في السعودية لبحث "صفقة القرن" مع بن سلمان

2018-06-20

الأكثر قراءة

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

البرتغال تطيح بالمغرب خارج مونديال 2018

2018-06-20
مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

مونديال 2018: إسبانيا تكسر عناد إيران بهدف يتيم

2018-06-20
مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

مونديال روسيا: إسرائيليون يستفزون الجمهور المغربي برفع علم إسرائيل

2018-06-20
بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

بخسارة المنتخب السعودي: ثلاثة منتخبات عربية تودّع المونديال

2018-06-20
المقاومة تطلق 45 صاروخا على الجنوب ردا على غارات الاحتلال

المقاومة تطلق 45 صاروخا على الجنوب ردا على غارات الاحتلال

2018-06-20