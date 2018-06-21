كوريا الشمالية أعادت رفات 200 جندي أميركي

قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إن كوريا الشمالية أعادت، يوم الأربعاء، رفات 200 جندي أميركي مفقودين منذ الحرب الكورية، لكن لم يرد تأكيد رسمي لذلك من سلطات الجيش.

وتابع ترامب خلال حشد لمؤيديه بولاية مينيسوتا ”استعدنا أبطالنا العظماء الراحلين. أعيدت الرفات اليوم. أعيدت بالفعل 200 منها“.

وقال مسؤولون أميركيون طلبوا عدم ذكر أسمائهم، إن كوريا الشمالية ستسلم خلال أيام ”عددا كبيرا“ من الرفات إلى قيادة الأمم المتحدة في كوريا الجنوبية على أن تُنقل بعد ذلك إلى قاعدة هيكام الجوية في هاواي.

والتقى ترامب بزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، في قمة تاريخية الأسبوع الماضي استضافتها سنغافورة وقال في مؤتمر صحفي لاحق إن كيم وافق على إعادة رفات جنود أميركيين.

وتشير بيانات الجيش الأميركي إلى أن مصير نحو 7700 جندي أميركي لا يزال غير معروف منذ الحرب الكورية، التي دارت بين عامي 1950 و1953. وقالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون) إن مسؤولي كوريا الشمالية أشاروا في الماضي إلى أن بحوزتهم رفات 200 جندي أميركي.