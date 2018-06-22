عريضة لمثقفين بريطانيين: "مقاطعة إسرائيل ليست عداء للسامية"

وقّعت مجموعة من المثقفين البريطانيين، عريضة دعت من خلالها إلى إعادة تعريف مصطلح "معاداة السامية" في ظل الاتّهامات بمعاداة السامية التي توجه للأشخاص الذين ينتقدون سياسات إسرائيل وممارسات الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدين أن دعوات مقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها وسحب الاستثمارات منها ليست معاداة للسامية.

وجاء في العريضة التي وقّع عليها 27 شخصيّة ونُشرت في صحيفة "ذي غارديان" البريطانية، يوم الجمعة الماضي: "هناك إشارات مقلقة حول العالم إلى أن التحيّزات القديمة ضد اليهود تعود إلى الحياة مرّة أخرى. نحن بحاجة إلى أن نكون واضحين بالاعتراف بوجودهم والتعامل معهم. وإن الشرط المسبق لمحاربة اللاساميّة بشكل فعّال هو الوضوح في تعريفها".

وبحسب تعريفهم للاساميّة قالوا في بيانهم "هي تمييز أو تحيّز أو عداء ضدنا لأننا يهود. إنها شكل من أشكال العنصريّة. وقد يتجلى ذلك في العنف، والحرمان من الحقوق، والأفعال التمييزيّة، والسلوك القائم على التحيّز، والتصريحات الشفويّة أو الخطيّة، والصور النمطيّة السلبيّة أو كبش الفداء. إنكار الهولوكوست، ونظريّات المؤامرة حول السلطة اليهوديّة المفترضة أو الامتيازات المزعومة لليهود في جميع أنحاء العالم - كلها تعبيرات عن معاداة السامية".

وأشاروا إلى إن نقد إسرائيل ليس معاديًا للساميّة، "ما لم يكن دافعًا للتحيز ضد اليهود. يمكن أن يشمل ذلك: محاسبة كل اليهود على أعمال دولة إسرائيل، المشاركة في نظريّات المؤامرة حول دولة إسرائيل التي تعتمد على الصور النمطيّة المعادية للساميّة حول السلطة اليهوديّة المفترضة؛ التي تتهم جميع المواطنين اليهود بأنهم أكثر ولاءً لإسرائيل من مصالح دولهم".

وأكدوا في عريضتهم أن انتقادات إسرائيل وتهجيرها للفلسطينيين وإنكارها لحقوقهم ليست معادية للسامية، قائلين إن "انتقاد قوانين ووصف سياسات دولة إسرائيل على أنها عنصرية وتعريفها تحت فئة الفصل العنصري ليست معاداة للسامية. إن الدعوة للمقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات ضد إسرائيل لمعارضة تلك السياسات ليست معاداة للساميّة".

ودعوا جميع الهيئات العامّة وغيرها من المنظمات؛ إلى تطبيق هذه المبادئ في معالجة معاداة الساميّة داخل منظماتها والوقوف عند تحدياتها داخل المجتمع الأوسع.

وفيما يلي، أسماء الشخصيّات التي وقّعت على العريضة:

1- البروفيسور السير جيفري ليونيل بيندمان Geoffrey Lionel Bindman - محامٍ بريطاني متخصص في قانون حقوق الإنسان، ومؤسس مؤسسة حقوق الإنسان Bindmans LLP.

2- بينيديكت بيرنبرغ Benedict Birnberg - محام بريطاني، وناشط لعقود في الدفاع عن حقوق الإنسان.

3- ديفيد برنارد ألبر ابشتاين David Bernard - عالم رياضيات معروف بعمله في الهندسة الزائدية، ونظرية المجموعة ومجالات أخرى في العلوم.

4- ستيفين فويكتوينج Stephan Feuchtwang - أستاذ فخري في الأنثروبولوجيا في كلية لندن للاقتصاد. مجال أبحاثه الرئيسي هو الصين.

5- هارفي غولدشتاين Harvey Goldstein - إحصائي بريطاني معروف بمساهماته في منهجية وبرمجيات النمذجة متعددة المستويات.

6- بريان كلوج Brian Klug - باحث ومعلم في الفلسفة في قاعة سانت بينيت وأكسفورد وعضو هيئة التدريس في جامعة أكسفورد. وزميل فخري لمعهد باركس لدراسة العلاقات اليهودية/ غير اليهودية، جامعة ساوثامبتون وزميل الكلية، جامعة سانت كزافييه، شيكاغو.

7- بيتر كوزمنسكي Peter Kosminsky - كاتب ومخرج ومنتج بريطاني. أخرج أفلام في هوليوود مثل White Oleander وأفلام تلفزيونية مثل Warriors وThe Government Inspector وThe Promise وWolf Hall وThe State.

8- مايك ليه أوبي Mike Leigh OBE - كاتب إنجليزي ومدير أفلام ومسرح.

9- مالكولم هـ. ليفيت Malcolm H. Levitt – محاضر في الفيزياء الكيميائية وباحث في مجال المغناطيسي النووي.

10- موشيه ماكوفر Moshé Machover - عالم رياضيات وفيلسوف وناشط اشتراكي، معروف في كتاباته ضد الصهيونيّة.

11- ميريام مارغوليس Miriam Margolyes - ممثلة إنجليزية أسترالية وفنانة صوت. كانت أدوارها الأولى في المسرح وبعد عدة أدوار في السينما والتلفزيون فازت بجائزة BAFTA عن دورها في The Age of Innocence (1993) واستمرت لتلعب دور البروفيسور سبروت في سلسلة أفلام هاري بوتر.

12- ديفيد موند David Mond – محاضر جامعي في الرياضيّات في جامعة جامعة وارويك.

13- سوزي أورباخ Susie Orbach - طبيبة نفسانية بريطانيّة ومحللة نفسيّة، وكاتبة وناقدة اجتماعيّة. كان كتابها الأول، "فات" Fat وهو قضية نسائية، حللت فيه سيكولوجية اتباع نظام غذائي وتناول الطعام لدى النساء، شنّت فيه حملة ضد الضغط الإعلامي على الفتيات لتشعر بعدم الرضا عن مظهرهن الجسدي.

14- لورانس هاريس بيرل Laurence Harris Pearl - عالم بيولوجيا حيويّة بريطاني، وهو حاليًا أستاذ علم الأحياء في مركز الأضرار والاستقرار في مركز جينوم، وكان رئيسًا لمعهد علوم الحياة بجامعة ساسيكس.

15- جاكلين روز Jacqueline Rose - أكاديميّة بريطانيّة ومحاضرة في العلوم الإنسانيّة في معهد بيركبيك للعلوم الإنسانيّة.

16- ستيفن بيتر راسل روز Steven Peter Russell Rose - عالم أعصاب إنجليزي ومؤلف ومعلق اجتماعي. وهو أستاذ فخري في علم الأحياء وعلم الأعصاب في الجامعة المفتوحة وكلية جريشام في لندن.

17- مايكل واين روزن Michael Wayne Rosen - روائي وشاعر إنجليزي للأطفال، ألّف 140 كتابًا. كان مقدم برامج تلفزيونيّة وكاتب مقالات سياسيّة.

18- دوجلاس جوردن روس Douglas Gordon Ross - سياسي من حزب المحافظين الأسكتلندي وعضوًا في البرلمان الأسكتلندي.

19- دونالد ساسون Donald Sassoon - أستاذ التاريخ في جامعة كوين ماري في لندن. مؤلف كتاب "مئة عام من الاشتراكية والإيطاليّة المعاصرة: الاقتصاد والمجتمع والسياسة منذ عام 1945"، وهو مساهم دائم في المنشورات البريطانية والأوروبيّة.

20- أليكسي ديفيد سايل Alexei David Sayle - ممثل كوميدي إنجليزي ومؤلف وفنان تسجيل سابق، كان شخصيّة محوريّة في الحركة الكوميديّة البديلة في ثمانينيات القرن العشرين.

21- جاستين شلوسبيرج Justin Schlosberg – محاضر في مجال الإعلام، باحث وناشط في كلية بيركبيك جامعة لندن، والرئيس الحالي لائتلاف إصلاح الإعلام.

22- لين سيجال Lynne Segal - أكاديميّة وناشطة نسويّة اشتراكيّة في أستراليا، ولدت في بريطانيا، ولها العديد من الكتب والمقالات، وشاركت في العديد من الحملات في المجتمع المحلي والمجتمع الدولي.

23- أفراهام شلايم Avraham Shlaim - مؤرخ إسرائيلي، وأستاذ فخري للعلاقات الدوليّة في جامعة أكسفورد وزميل في الأكاديميّة البريطانيّة.

24- جيليان سلوفو Gillian Slovo - روائية من جنوب أفريقيا، وكاتبة مسرحية وكاتبة مذكرات. تعيش في لندن منذ عام 1964.

25- أنابيل سريبيرني Annabelle Sreberny - كاتبة وباحثة وأستاذة في الإعلام العالمي والاتصالات ومديرة مركز الإعلام والدراسات السينمائيّة في جامعة ساوس في لندن.

26- جون إس يودكين John S Yudkin - أستاذ فخري في الطب والمدير السابق للصحة الدولية ومركز التعليم الطبي في كلية لندن الجامعية.

27- نيرا يوفال ديفس Nira Yuval-Davis - أستاذة فخريّة في مركز الهجرة واللاجئين والانتماء (CMRB)، ومديرة فخريّة لمركز الدراسات السردية (CNR).