ليبيا: إنقاذ 361 مهاجرًا غير شرعي قبالة الشواطئ الشمالية

تمكنت البحرية الليبية، التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية، اليوم الأحد، من إنقاذ 361 مهاجرًا غير شرعي، قبالة شواطئ مدينة الخمس، شمالي البلاد.

وقالت البحرية في بيان لها إن "دورية تابعة لحرس السواحل، تمكنت اليوم من إنقاذ 361 مهاجرًا غير شرعي، في مدينة الخمس (120كم شرقي طرابلس‎)".

وأشارت إلى أن عملية الإنقاذ تمت على بعد 33 ميلًا شمالي الخمس، وتم نقلهم إلى نقطة إنزال هناك.

وأوضحت البحرية أن من بينهم 44 طفلًا، و88 امرأة، وجميهم كانوا على متن قاربين مطاطيين.

وأضافت أن المهاجرين يحملون جنسيات أفريقية مختلفة.

وبعد تقديم المساعدة الإنسانية والطبية لهم، تم تسليم المهاجرين إلى مركز إيواء المدينة، حسب البيان.

وفي وقت سابق اليوم، أنقذت قوات البحرية، 97 مهاجرًا غير شرعي قبالة شواطئ مدينة زليتن على بعد 150 كم شرق العاصمة طرابلس، شمال غربي البلاد.

والخميس الماضي، أعلنت البحرية الليبية إنقاذ 443 مهاجرًا غير شرعي قبالة سواحل الليبية في عدة عمليات منفصلة من بينهم أطفال ونساء.

ومنذ سنوات، يتدفق مهاجرون أفارقة على ليبيا، أملًا في عبور البحر المتوسط بطريقة غير شرعية نحو السواحل الإيطالية، ومنها إلى بقية الدول الأوروبية، هربًا من حروب أو ظروف اقتصادية متردية في بلدانهم.