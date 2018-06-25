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الاحتجاجات في رومانيا مستمرة لليوم الخامس

تاريخ النشر: 25/06/2018 - 06:56

الاحتجاجات في رومانيا مستمرة لليوم الخامس
(أ ب)
عرب ٤٨ / أ ب
تحرير: أحمد دراوشة

تظاهر آلاف الرومانيين في عدة مدن بأنحاء البلاد لخامس يوم على التوالي، بعدما أصدرت محكمة حكما بحق أقوى ساسة البلاد لسوء السلوك الرسمي.

ولوّح المتظاهرون بعلمي رومانيا والاتحاد الأوروبي، مساء أمسٍ، الأحد، خارج مقر الحكومة صائحين "يسقط الحزب الديمقراطي الاجتماعي"، بعدما صدر حكم هذا الأسبوع بحق زعيم الحزب ليفيو دراغنا بالسجن ثلاث سنوات ونصف لإساءته استغلال منصبه.

واحتشد أعضاء الحزب حول زعيمهم، قائلين إنه يجب أن يعد بريئا حتى صدور الحكم النهائي، مطالبين بتطبيق قوانين جديدة يقول منتقدوها إنها تضعف مكافحة الفساد.

كما خرج آلاف آخرون في مدن كلوج وسيبيو ويتيمسوارا وبراسوف.

وفي بوخارست قالت إيلينا فلوريا ( 44 عاما) وتعمل في السجلات الطبية "سئمنا أكاذيب الحكومة وسرقاتها".

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#رومانيا
#احتجاج
#فساد

من عرب 48

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