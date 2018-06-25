بولتون يلتقي لافروف في موسكو لبحث قمة ترامب بوتين

يستقبل وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، الأربعاء، مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جون بولتون، في موسكو لبحث احتمال عقد لقاء بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين كما علم لدى الخارجية الروسية.

وقال ناطق باسم الوزارة لوكالة فرانس برس إن "وزارة الخارجية الروسية تؤكد أن لقاء عمل سيعقد بين لافروف وجون بولتون في موسكو الأربعاء 27 حزيران/يونيو".

وبحسب البيت الأبيض فإن بولتون سيتوجه الى موسكو لبحث احتمال عقد لقاء بين الرئيس الاميركي دونالد ترامب ونظيره الروسي.

يشار إلى أن مثل هذا اللقاء سيكون موضع ترقب شديد بسبب الاتهامات بتدخل روسيا في حملة الانتخابات الرئاسية الأميركية في 2016، وكان جرى بحثه خلال اتصال هاتفي جرى في نهاية آذار/مارس بين الرئيسين.

وسيشارك ترامب في 11 و 12 تموز/يوليو في قمة حلف شمال الأطلسي في بروكسل قبل أن يقوم بزيارة إلى بريطانيا في 13 تموز/يوليو يلتقي خلالها رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، والملكة اليزابيث الثانية.

وفي مطلع حزيران/يونيو أعلن بوتين أنه مستعد للقاء ترامب موضحا أن الكثير من الدول، وخصوصا النمسا، مستعدة لاستقبال هذا اللقاء المنتظر.

ويعود آخر لقاء بين بوتين وترامب إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2017 في فيتنام.