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بومبيو: لا جدول زمني لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية

تاريخ النشر: 26/06/2018 - 08:42

بومبيو: لا جدول زمني لنزع السلاح النووي لكوريا الشمالية
عرب ٤٨ /رويترز
تحرير: محمد وتد

قال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، إنه لن يضع جدولا زمنيا للمفاوضات من أجل نزع السلاح النووي في كوريا الشمالية، في تناقض مع تصريحات مسؤول كبير بوزارة الدفاع الأميركية قال إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا إلى كوريا الشمالية” بمطالب محددة“.

وفي مقابلة تليفونية مع شبكة (سي.إن.إن)، قال بومبيو إنه يريد أن يرى استمرار التقدم نحو نزع السلاح النووي الكوري الشمالي وإن الإدارة ستقيم من حين لآخر مدى جدية بيونجيانج في التخلي عن برنامجها النووي.

وقال بومبيو لسي.إن.إن” لن أضع جدولا زمنيا لذلك سواء كان شهرين أو ستة أشهر. نحن ملتزمون بالتحرك للأمام لنرى إن كنا نستطيع تنفيذ ما يريد الزعيمان الرئيس الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون، تحقيقه“.

وكان يشير إلى القمة التي جمعت ترامب وكيم يوم 12 حزيران/ يونيو في سنغافورة.

وعهد إلى بومبيو بقيادة المفاوضات التي تهدف إلى إقناع كوريا الشمالية بالتخلي عن برنامجها للأسلحة النووية الذي يهدد الولايات المتحدة. وقال بومبيو إنه سيقيم باستمرار إن كان تقدما تحقق بما يكفي لمواصلة المحادثات.

ونسبت إليه (سي.إن.إن) قوله” نأمل أن تستمر العملية في تحقيق تقدم“.

وتناقضت تصريحات بومبيو بشدة مع تصريحات مسؤول دفاعي أميركي كبير تحدث مع صحفيين قبل بداية جولة وزير الدفاع الأميركي جيم ماتيس لآسيا. وقال المسؤول إن واشنطن ستقدم قريبا جدولا زمنيا قريبا إلى كوريا الشمالية يتضمن” مطالب محددة“.

وسبق أن أبلغ بومبيو نفسه الصحفيين بعد يوم من قمة سنغافورة أن واشنطن تأمل في تنزع كوريا الشمالية سلاحها خلال فترة ولاية ترامب الراهنة والتي تنتهي يوم 20 كانون الثاني/ يناير 2021.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مايك بومبيو
#كوريا الشمالية
#السلاح النووي
#ترامب
#جدول زمني

من عرب 48

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