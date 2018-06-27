قمة مفاجئة بين ترامب وبوتين... التفاصيل غدًا

اتفق الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، على عقد قمة مع نظيره الأميركي، دونالد ترامب، وذلك خلال اجتماعه بمستشار الرئيس الأميركي لشؤون الأمن القومي، جون بولتون، مساء اليوم، الأربعاء، في موسكو، بحثا خلاله تفاصيل وموعد القمة الثنائية المرتقبة، بحسب ما أفاد مستشار الكرملين للسياسة الخارجية، يوري أوشاكوف.

وذكر أوشاكوف أن القمة ستعقد في بلد ثالث مناسب للطرفين، وأن التحضيرات تحتاج عدة أسابيع أخرى. وأشار إلى أن موسكو وواشنطن ستعلنان توقيت ومكان القمة يوم غد، الخميس.

واستقبل بوتين، اليوم الأربعاء، في الكرملين، وبحثا على ما يبدو بجدول أعمال القمة المرتقبة بين الرئيسين والموعد الأنسب لعقدها.

وكان المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأميركي، غاريت ماركيس، قد صرح في وقت سابق بأن بولتون سيزور لندن وروما لمناقشة قضايا أمنية، في الفترة بين 25 حتى 27 حزيران/ يونيو الجاري، وسينتقل بعد ذلك إلى موسكو لمناقشة عقد اجتماع محتمل بين ترامب وبوتين.

وعلق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة الروسي، دميتري بيسكوف، حينها على هذا التصريح قائلا: "على حد علمنا، ستتم هذه الزيارة بالفعل. وهذا كل ما نستطيع قوله الآن".

وكانت صحيفة "بوليتيكو" قد نقلت في وقت سابق عن مصادر مطلعة أن البيت الأبيض يدرس احتمال عقد لقاء الرئيسين الروسي والأمريكي في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وجاء في الصحيفة أنه "في الوقت الحالي، تعتبر العاصمة الفنلندية هلسنكي، المكان المحتمل لعقد الاجتماع".

وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من عدم وجود قرار نهائي بشأن القمة المحتملة، إلا أن الجميع يستعدون لعقدها في هلسنكي.

فيما ذكرت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلا عن مصدر روسي رفيع المستوى، أن لقاء بوتين وترامب سيجري بعد زيارة الرئيس الأميركي إلى بريطانيا في الـ13 تموز/ يوليو المقبل. ووفقا للصحيفة فإن الجانبين اتفقا مبدئيا أن البلد المستضيف يجب أن يكون أكثر لوجستية من النمسا.

وقال وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، في مقابلة أجراها مع شبكة "سي إن إن" الأميركية، إن لقاء ترامب وبوتين قد يتم بعد زيارة بولتون إلى موسكو، وأكد أنه "على الأرجح سيلتقي الرئيس ترامب بنظيره الروسي في المستقبل القريب بعد ذلك".

وأشار بومبيو إلى أن الرئيسين الروسي والأميركي ينويان بحث ملفات كثيرة بما فيها سورية وأوكرانيا، قائلا: "أنا متأكد في أن هناك مواضيع كثيرة التي سيبحثان الرئيس ترامب والرئيس بوتين بينها العمليات العسكرية في سورية أو الوضع في أوكرانيا والنشاطات الروسية فيها وكل موضوع منها مهم لمحاولة إعادة العلاقات إلى التفاهمات السابقة".