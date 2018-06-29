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إندونيسيا: بركان أغونغ يغلق مطار بالي

تاريخ النشر: 29/06/2018 - 06:20

إندونيسيا: بركان أغونغ يغلق مطار بالي
(أ ف ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

أغلق اليوم، الجمعة، المطار الدولي في بالي، أكثر الجزر استقطابا للسياح في الأرخبيل الإندونيسي، وذلك بسبب ثوران بركان أغونغ الذي نفث سحابة غبار ورمادا بلغ ارتفاعه ألفَي متر.

يشار إلى أن مطار دينباسار وهو الثالث في إندونيسيا من حيث عدد الركاب أغلق أبوابه أمام جميع الرحلات اعتبارا من الساعة الثالثة (19:00 بتوقيت غرينتش الخميس).

وقال المتحدث باسم المطار إن من المتوقع "وصول سحابة الرماد البركاني إلى المطار صباح الجمعة".

وقبل إغلاق المطار، كان قد تم إلغاء نحو 50 رحلة جوّية في بالي، ما أثر على أكثر من ثمانية آلاف مسافر.

وكان النشاط البركاني قد تسبّب في تشرين الثاني/نوفمبر المنصرم بفوضى في وسائل النقل، وأثّر على اقتصاد بالي ولا سيما على القطاع السياحي فيها.

وكان آخر ثوران كبير لبركان أغونغ قد تسبّب في مصرع زهاء 1600 شخص في العام 1963.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مطار بالي
#بركان أغونغ

من عرب 48

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