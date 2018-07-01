صحيفة: كوريا الشمالية تتكتم على أنشطتها النووية رغم التفاهمات

عرب ٤٨ / أ ف ب

كشفت معلومات نشرتها صحيفة "واشنطن بوست" إن كوريا الشمالية التي تعهدت خلال قمة تاريخية التقدم باتجاه نزع أسلحتها الذرية، تسعى حاليا إلى إخفاء انشطة نووية عن الولايات المتحدة.

وكتبت الصحيفة نقلا عن مسؤولين أميركيين طلبوا عدم كشف هوياتهم، أن مؤشرات تم الحصول عليها منذ قمة الثاني عشر من حزيران/يونيو بين الرئيسين الأميركي دونالد ترامب والزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون، تدل على وجود مواقع سرية للإنتاج وتطوير وسائل تهدف إلى إخفاء إنتاج أسلحة نووية.

ونقلت الصحيفة عن هذه المصادر أن كوريا الشمالية تنوي الاحتفاظ بجزء من مخزونها النووي ومن مواقعها الإنتاجية، عبر إخفائها عن الولايات المتحدة.

وهذا يعني أن كوريا الشمالية تنوي مواصلة برنامجها النووي مع أنها تعهدت لواشنطن السير على طريق نزع السلاح النووي.

وخلال القمة مع ترامب، أكد كيم التزامه "العمل باتجاه" إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية.

وفي نهاية الأسبوع، أكدت شبكة التلفزيون الأميركية "ان بي سي" أن بيونغ يانغ تزيد إنتاجها من الوقود النووي المخصص لأسلحة ذرية في عدد من المواقع المخفية.

ونقلت الشبكة عن مسؤولين في الاستخبارات لم تذكر اسماءهم أن كوريا الشمالية تنوي "انتزاع كل تنازل ممكن" من الولايات المتحدة بدلا من التخلي فعليا عن أسلحتها النووية.

وصرح مسؤول أميركي للشبكة "لا دليلي على انهم (الكوريون الشماليون) يخفضون مخزوناتهم أو أنهم أوقفوا إنتاجهم النووي". وأضاف "هناك أدلة لا لبس فيها إطلاقا على أنهم يحاولون خداع الولايات المتحدة".