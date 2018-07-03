63 مهاجرا في عداد المفقودين بعد غرق زورقهم قبالة ليبيا

قالت البحرية الليبية، فجر اليوم الثلاثاء، إنها تمكنت من إنقاذ 41 مهاجرا، في حين اعتبر 63 آخرون في عداد المفقودين، وذلك إثر غرق زورق مطاطي كان يقلهم قبالة السواحل الليبية الأحد.

وقال المتحدث باسم البحرية، العميد أيوب قاسم، لوكالة "فرانس برس" إنه تم إنقاذ 41 مهاجرا كانوا يرتدون سترات نجاة، مشيرا إلى أن الناجين أفادوا أن الزورق الذي غرق قبالة سواحل القره بوللي (50 كلم شرق طرابلس) كان يقل 104 أشخاص، ما يعني أن عدد المفقودين هو 63.

وأوضح أنه إضافة إلى هؤلاء الناجين فقد رست في طرابلس، الإثنين، سفينة تابعة للبحرية الليبية وعلى متنها 235 مهاجرا تم إنقاذهم في عمليتين منفصلتين في المنطقة نفسها، مشيرا إلى أن بين هؤلاء الناجين 54 طفلا و29 امرأة.

ولفت قاسم إلى أن السفينة وصلت إلى الميناء بتأخير 24 ساعة سببه عطل أصابها.

ومع حادثة الغرق الجديدة يرتفع إلى 170 عدد المهاجرين الذين فقدوا في البحر المتوسط بين الجمعة والأحد.

يذكر أنه تم انتشال جثث ثلاثة أطفال، الجمعة، واعتبر حوالي مئة مهاجر في عداد المفقودين إثر غرق مركبهم، في حادث لم ينج منه سوى 16 مهاجرا جميعهم من الشبان.

تجدر الإشارة إلى أن ليبيا تشكّل وجهة ومعبرا لآلاف المهاجرين الأفارقة الراغبين في الوصول إلى السواحل الأوروبية.