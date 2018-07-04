"أسوشيتد برس": غزو فنزويلا.. فكرة حاضرة في ذهن ترامب

في جلسة عقدت في المكتب البيضاوي، في العاشر من آب/ أغسطس الماضي، لمناقشة العقوبات الأميركية المفروضة على فنزويلا، توجه الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لأحد مستشاريه وسأله: إذا كانت الأزمة عناك تهدد الاستقرار الإقليمي، فلماذا لا نغزوها ببساطة؟، وذلك بحسب ما كشفت وكالة "أسوشيتد برس"، اليوم الأربعاء.

وأكد المصدر أن هذه لم تكن المرة الأخيرة التي عبر من خلالها ترامب عن رغبته بغزو فنزويلا، فقد طرح أمام حلفائه من أميركا الجنوبية في أيلول/ سبتمبر الماضي، غير أن المختصين أقنعوه بخطأ هذا القرار.

وذكرت الوكالة الأميركية أن مسؤولا اشترط عدم كشف هويته قال إن ترامب عقد في المكتب البيضاوي جلسة لمناقشة فرض عقوبات على فنزويلا، حيث قال لمساعديه: بما أن فنزويلا سريعة التفكك وتهدد الأمن الإقليمي، فلماذا لا تغزو الولايات المتحدة هذا البلد المضطرب ببساطة؟

وأشارت الوكالة إلى أن الحاضرين فوجئوا بسؤال ترامب، بمن فيهم وزير الخارجية السابق، ريكس تيلرسون، ومستشار الأمن القومي السابق، هربرت ماكماستر، الذي حاول مع مسؤولين آخرين على مدى خمس دقائق أن يشرحوا لترامب النتائج السلبية للعمل العسكري ومخاطر فقدان الدعم الذي حصلت عليه الولايات المتحدة من حكومات أميركا الجنوبية ضد الرئيس الفنزويلي، نيكولاس مادورو.

وأكد المصدر أن الرئيس الأميركي عبر دائما عن حماسه لفكرة غزو فينزويلا، على اعتبار أن بلاده "نجحت في غزو بنما وغرينادا في ثمانينيات القرن الماضي".

وأوضح المصدر أن الرئيس لم يقرر بعد القيام بتلك الخطوة، إلا أنه لم يستبعد أنها ما زالت حاضرة في ذهنه.

هذا وأكد مسؤول أميركي واثنين من كبار المسؤولين الكولومبيين، أن ترامب عرض الفكرة أمام الرئيس الكولومبي، خوان مانويل سانتوس، في أيلول/ سبتمبر الماضي، في عشاء خاص مع قادة أربع دول بأميركا الجنوبية.

وسبق أن ألمح مادورو إلى نوايا ترامب، كما قال الأربعاء الماضي، إن مايك بنس نائب ترامب ليس سوى "أفعى سامة"، بالتزامن مع جولة كان بنس يقوم بها في أميركا الجنوبية لزيادة الضغط الإقليمي على كاراكاس.

وأضاف مادورو، الذي نجح في أيار/ مايو الماضي في انتخابات شككت بها الولايات المتحدة، موجها كلامه إلى بنس "لقد هزمناك وسنهزمك أينما تكون".