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غواتيمالا: 332 مفقودا في ثوران البركان

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 08:26

غواتيمالا: 332 مفقودا في ثوران البركان
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

رفعت السلطات في غواتيمالا عدد المفقودين رسميا جراء الثوران القاتل الشهر الماضي لبركان النار بزيادة 130 شخصا.

وقالت وكالة مكافحة الكوارث بالبلاد في بيان إن العدد المحدث هو 332 بدلا من عدد 197 الذي أدلت به سابقا.

وذكرت يوم أمس، الأربعاء، أن تعديل العدد جاء في أعقاب مراجعة لنحو 200 ألف سجل، والتحقق من قوائم أشخاص يقيمون في ملاجئ.

ويعد بركان النار أحد أنشط البراكين في المنطقة، ويقع إلى الجنوب الغربي من غواتيمالا سيتي.

وأكدت السلطات، بحسب أسوشيتيد برس، وفاة ما لا يقل عن 113 شخصا جراء ثوران البركان في الثالث من حزيران/يونيو، حين أرسل حمما سائلة ملتهبة عبر القرى الصغيرة. وتم التعرف على 85 جثة لضحايا.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غواتيمالا
#بركان النار

من عرب 48

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