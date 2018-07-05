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فنزويلا تتأهب عسكريا تحسبا لاجتياحها من قبل أميركا

تاريخ النشر: 05/07/2018 - 09:22

فنزويلا تتأهب عسكريا تحسبا لاجتياحها من قبل أميركا
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو يحث جيش بلاده على التأهب (أرشيف)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

حث الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو عناصر جيشه على التأهب، عقب ورود تقارير إعلامية أميركية أن الرئيس دونالد ترامب، أشار قبل عام إلى احتمال اجتياح فنزويلا.

وقال مادورو خلال مراسم عسكرية "لا يمكنكم التخفيف من درجة تأهبكم ولو لثانية لأننا سندافع عن أعظم حق لبلدنا في تاريخها ألا وهو العيش بسلام".

وأشار إلى تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية، وأفادت أن ترامب طرح في آب/أغسطس الماضي أمام مستشاريه للسياسة الخارجية احتمال اجتياح فنزويلا التي تتهم إدارة ترامب نظامها اليساري بالاستبداد والفساد.

وذكرت شبكة "سي ان ان" نقلا عن مسؤول رفيع في الإدارة، أن ترامب طرح الفكرة في آب/أغسطس 2017 خلال اجتماع تناول العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على فنزويلا الغنية بالنفط.

وأضافت الشبكة أن مستشاري ترامب رفضوا الفكرة كما رفضها قادة أميركا اللاتينية الذين طرحها ترامب عليهم كذلك.

وأشار مادورو إلى أن هذه التقارير تدعم تأكيداته بأن الولايات المتحدة تخطط لشن هجوم عسكري على فنزويلا للسيطرة على مواردها النفطية الضخمة.

وذكر أن سؤال ترامب لمستشاريه جاء بعدما زارت شخصيات من المعارضة الفنزويلية البيت الأبيض قائلا "هل هذه صدفة؟ كلا، ليست كذلك".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فنزويلا
#تأهب عسكري
#اجتياح
#ترامب
#نيكولاس مادورو

من عرب 48

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