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إيران تعتبر رزمة المقترحات الأوروبية غير كافية

تاريخ النشر: 06/07/2018 - 06:19

إيران تعتبر رزمة المقترحات الأوروبية غير كافية
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الحزمة التي اقترحها الأوروبيون لتعويض آثار انسحاب واشنطن من الاتفاق الدولي بشأن البرنامج النووي الإيراني غير مرضية في هذه المرحلة، بحسب ما نقلت وكالة "إرنا" الرسمية الإيرانية.

وخلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، أشار روحاني إلى أن "رزمة المقترحات الأوروبية حول استمرار مسیرة التعاون في الاتفاق النووي لا تتضمن جمیع مطالب" إيران.

وعبّر الرئيس الإيراني عن "الأمل" في أنّ الاجتماع الذي سيُعقد، الجمعة، في فيينا لوزراء خارجية الدول الخمس الباقية الملتزمة بالاتفاق النووي (ألمانيا، الصين، فرنسا، المملكة المتحدة، روسيا) مع نظيرهم الإيراني سوف يتيح "توفیر مطالب إیران لاستمرار التعاون في الاتفاق النووي"، بحسب "إرنا".

وكان روحاني قد سعى خلال جولة له في أوروبا إلى كسب ضمانات اقتصادية لقاء بقاء بلاده في الاتفاق النووي الموقع في 2015 بعد انسحاب الولايات المتحدة منه في أيار/مايو الماضي.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#إيران
#حسن روحانا
#الاتفاق النووي
#إيمانويل ماكرون

من عرب 48

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