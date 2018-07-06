شرعت الإدارة الأميركية، اليوم الجمعة، بفرض رسوم جمركية إضافية بنسبة 25% على 818 سلعة صينية بقيمة 34 مليار دولار.

يأتي ذلك ضمن خطة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، للوفاء بوعوده الانتخابية، بتضييق الخناق على ما يصفه بـ"ممارسات تجارية غير عادلة".

ودخلت الرسوم حيز التنفيذ في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن، وهي أول دفعة من الضرائب المقرر فرضها على سلع الصين (50 مليار دولار).

وتشمل الرسوم الجديدة 818 سلعة بقيمة 34 مليار دولار، من بينها توربينات الغاز، وآلات تسييل الهواء والغاز، والأفران.

والشهر المنصرم، أعلن ترامب فرض رسوم بنسبة 25% على سلع صينية بقيمة 50 مليار دولار، تتضمن "تكنولوجيا صناعية غاية في الأهمية".

وأعلن البيت الأبيض، أنه يخطط لفرض الدفعة الثانية من الرسوم (16 مليار دولار) على نحو 300 سلعة، في الأسبوع الثالث من الشهر الجاري.

ومن المنتظر أن تفرض الحكومة الصينية رسومًا مماثلة على السلع الأميركية المستوردة، في وقت لاحق اليوم.

وأمس، قال المتحدث باسم وزارة التجارة الصينية، غاو فينغ، في مؤتمر صحافي، إنّ "بكين ستنتظر حتى ترى ما ستفعله واشنطن، قبل أن تتخذ خطواتها الخاصة".

وأضاف فينغ: "إن تحركت واشنطن (فرضت الرسوم الجمركية) ستدافع الصين عن مصالحها ومصالح شعبها".

واتهمت بكين واشنطن بإطلاق "أكبر حرب تجارية في التاريخ الاقتصادي" معتبرة أنه "نموذج على التسلط التجاري" الذي يمكن أن يؤدي إلى "بلبلة في الأسواق العالمية".

وأشار متحدث باسم وزارة التجارة الصينية في بيان إلى أن وزارة التجارة سترفع المسألة أمام منظمة التجارة العالمية وستعمل مع دول أخرى "لحماية التبادل الحر" في الوقت الذي يخوض ترامب خلافا تجاريا مع عدة حلفاء تاريخيين لبلاده.