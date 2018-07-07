إردوغان يعلن حكومته الإثنين وبن علي يلدريم لرئاسة البرلمان

قال الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اليوم السبت، إنه سيعلن تشكيلة حكومته يوم الاثنين مؤكدا تعهده بالتصدي لما وصفها” بالمشكلات الهيكلية“في اقتصاد البلاد، فيما أعلن حزب "العدالة والتنمية" عن ترشيح بن علي يلدريم، لرئاسة البرلمان.

وفي أول خطاب له بالبرلمان منذ انتخابه لفترة أخرى يوم 24 حزيران/ يونيو الماضي، قال إردوغان إن تركيا ستبدأ عهدا جديدا بعد أدائه القسم الرئاسي يوم الإثنين القادم.

وخرج إردوغان منتصرا من أكبر تحد انتخابي واجهه على مدى 15 عاما مما منحه صلاحيات تنفيذية واسعة كان يسعى لها منذ وقت طويل ليحكم البلد الذي يعيش فيه 81 مليون نسمة حتى عام 2023 على الأقل.

وقال إردوغان لنواب البرلمان من حزب العدالة والتنمية الحاكم” كأول رئيس في نظام الرئاسة التنفيذية الجديد سأعلن تشكيل حكومتي في التاسعة من مساء الإثنين، وسنعقد أول اجتماع للحكومة يوم الجمعة“.

ووفقا للتعديلات التي أجريت، سيتم إلغاء منصب رئيس الوزراء وسيختار إردوغان وزراءه وسيتولى تنظيم عمل الوزارات، وكما يمكنه صرف موظفين من الخدمة دون الحاجة لموافقة البرلمان.

وكان إردوغان قد قال إنه سيختار وزراءه من خارج البرلمان.

وقال إردوغان في خطابه، يوم السبت، إنه سيتعامل مع أسعار الفائدة المرتفعة والتضخم والعجز الكبير في المعاملات الجارية.

وقال ”سنمضي ببلدنا إلى الأبعد بكثير بحل تلك المشكلات الهيكلية لاقتصادنا“.

وحصل إردوغان على 52.5 في المئة من الأصوات في الانتخابات الرئاسية، بينما حصل حزب العدالة والتنمية الحاكم على 42.5 في المئة من الأصوات وحطم حليفه حزب الحركة القومية اليميني التوقعات بحصوله على 11.1 في المئة في الانتخابات البرلمانية، مما يعني أن ائتلافهما سيحظى بأغلبية تشريعية.

وقال إردوغان ”بالسلطة التي منحها إيانا النظام الرئاسي الجديد سنحقق نتائج أسرع وأقوى“.

ويؤدي الأعضاء الجدد في البرلمان التركي اليمين الدستورية، يوم السبت، في المجلس الجديد المؤلف من 600 مقعد.