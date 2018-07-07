اليابان: مصرع 15 شخصا وفقدان 50 بسبب الأمطار الغزيرة

لقي 15 شخصا مصارعهم، وأعلن عن 50 آخرين في عداد المفقودين، في حين تم إخلاء 1.6 مليون شخص، وذلك في أعقاب الفيضانات والانهيارات الأرضية التي ضربت وسط وغربي اليابان بسبب الأمطار الغزيرة.

وقالت وكالة الأرصاد اليابانية إن اليابان شهدت هطول أمطار "تاريخي" هذا الأسبوع، وإنها تتوقع هطول المزيد نهاية الأسبوع. وحثت المواطنين على التزام الحذر والانتقال في وقت مبكر إلى مناطق مرتفعة.

وقالت وكالة إدارة الحرائق والكوارث، يوم أمس، الجمعة، إن ثلاثة أشخاص جرفتهم المياه في الأنهار التي فاضت جراء الأمطار، وعثر عليهم متوفين في هيوغو وفوكوكا وكيوتو.

في هيروشيما، دفنت انهيارات طينية تسعة أشخاص ولا يزالون في عداد المفقودين حتى ليل الجمعة، حسب التوقيت المحلي، كما أفادت وكالة انباء كيودو اليابانية.

وأظهرت لقطات تلفزيونية مياها طينية تفيض على جانبي الأنهار في عدة مناطق، منها أراشياما، غربي كيوتو، حيث فاضت الأنهار على ضفافها وغمرت المياه الشوارع.