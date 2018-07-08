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إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية حتى نزع سلاحها النووي

تاريخ النشر: 08/07/2018 - 16:19

إبقاء العقوبات على كوريا الشمالية حتى نزع سلاحها النووي
وزير الخارجية الأميركي خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية (أ ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

أكد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، اليوم الأحد في طوكيو، أن العقوبات ستبقى مفروضة على بيونغ يانغ حتى "نزع السلاح النووي بالكامل وعلى نحو يمكن التحقق منه بشكل تام"، خلال محطة في طوكيو بعد يومين من المحادثات المكثفة مع كوريا الشمالية التي اتهمت الطرف الأميركي باستخدام وسائل شبيهة بـ"العصابات".

وقال بومبيو "بالرغم من إننا نرى التقدم الذي تحقق خلال هذه المحادثات مشجعا، فهو لا يمكن أن يبرر وحده تليين نظام العقوبات القائم".

وأكد أن المطلوب هو "نزع السلاح النووي بالمعنى الواسع"، أي بما يشمل المجموعة الكاملة للأسلحة، مؤكدا أن "الكوريين الشماليين يفهمون ذلك، ولم يعارضوه".

وقال خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اليابانية ستكون هناك عملية "تحقق مرتبطة بالنزع الكامل للسلاح النووي. هذا ما وافق عليه الرئيس ترامب والرئيس كيم".

وأضاف أن "الرئيس ترامب وأنا نعتقد أن هذه الجهود من أجل السلام تستحقّ العناء".

والتقى بومبيو في طوكيو وزيرة الخارجية الكورية الجنوبية كانغ كيونغ وا ووزير الخارجية الياباني تارو كونو، كما اجتمع مع رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، في بادرة لقيت تقديرا من جانب حليفي واشنطن الأساسيين في آسيا.

وكتب بومبيو في تغريدة "اجتماع بناء مع وزير الخارجية الياباني هذا الصباح لمناقشة التحالف الأميركي الياباني، حجر الزاوية للاستقرار الإقليمي، وإبقاء الضغط على أشده على كوريا الشمالية".

وكان موفد الرئيس الأميركي أجرى الجمعة والسبت محادثات استمرت ثماني ساعات مع مسؤولين كوريين شماليين في بيونغ يانغ، سعيا لوضع خطط عملية لتنفيذ الاتفاق الذي تم التوصل إليه بين ترامب وكيم خلال قمتهما التاريخية في 12 حزيران/يونيو في سنغافورة.

لكن ما أن غادر بومبيو بيونغ يانغ واصفا محادثاته بأنها "بناءة جدا" حتى انتقدت وزارة الخارجية الكورية الشمالية الموقف الأميركي "المؤسف للغاية" متهمة واشنطن بانتهاك روحية اتفاق سنغافورة.

وحذر النظام عبر وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية بأن "الولايات المتحدة ترتكب خطأ قاتلا إن اعتبرت أن كوريا الشمالية ستكون مرغمة على القبول بمطالب تعكس عقلية أشبه بالعصابات".

ويرى الدبلوماسيون الأميركيون في الأحاديث الخاصة أن رد فعل كوريا الشمالية هو تكتيك تفاوضي يتباين مع يومين طغت عليهما مظاهر الصداقة في بيونغ يانغ.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#مايك بومبيو
#طوكيو
#كوريا الشمالية
#عقوبات
#كيم
#ترامب

من عرب 48

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