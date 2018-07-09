  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

ترامب ينتقد "ضعف الإنفاق العسكري" للأطلسي

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 20:10

ترامب ينتقد "ضعف الإنفاق العسكري" للأطلسي
(أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، ما أسماه "ضعف الإنفاق العسكري" للدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي، الذي اعتبر أنه يفيد أوروبا أكثر مما يفيد بلاده، ممهدا بذلك لقمة صاخبة لقادة دول الحلف في بروكسل.

وعشية توجهه إلى القمة، أعلن ترامب على تويتر أن "إنفاق الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي يتخطى بأشواط ما ينفقه أي بلد آخر. هذا ليس عدلا، وليس مقبولا".

ويعقد قادة الدول الأعضاء في الحلف قمة في بروكسل في 11 و12 تموز/يوليو.

وتابع ترامب "على الرغم من زيادة هذه الدول مساهماتها منذ وصولي إلى الرئاسة، إلا أن عليها القيام بالمزيد"، مضيفا أن الحلف يفيد "أوروبا أكثر بكثير مما يفيد الولايات المتحدة".

وانتقد ترامب مرارا الدول الأعضاء في الحلف معتبرا أن مساهماتها المادية لا تتناسب مع حجمها.

يشار إلى أنه في حين تشهد علاقات ترامب مع عدد من حلفائه الغربيين توترا، يبدي الرئيس الأميركي انفتاحا باتجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ويخشى دبلوماسيون أن تتحول قمة بروكسل إلى مساحة لتنفيس الأحقاد ما من شأنه تقويض مساعي إظهار الوحدة في مواجهة مخاطر متزايدة تتهدد الجناح الشرقي للحلف، خاصة مع لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في هلسنكي بعيد قمة بروكسل.

وأكد ترامب أنه "مستعد تماما" للقمة مع بوتين، وقال إنه "قد ينتهي به الأمر بإقامة علاقات جيدة" مع الرئيس الروسي.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#دونالد ترامب
#حلف شمال الأطلسي
#فلاديمير بوتين

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

هيئة الدفاع عن "حراك الريف" المغربي: الحل سياسي
هيئة الدفاع عن "حراك الريف" المغربي: الحل سياسي

2018-07-09

ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون صفقة
ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون صفقة

2018-07-09

"أطفال الكهف": إنقاذ طفلين آخرين
"أطفال الكهف": إنقاذ طفلين آخرين

2018-07-09

الأكثر قراءة

وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى

وزير الزراعة الإسرائيلي يقتحم الأقصى

2018-07-08

"أطفال الكهف": بدء عملية إنقاذ قد تستغرق ساعات

2018-07-08
وزير الزراعة الإسرائيلي يتمنى بناء

وزير الزراعة الإسرائيلي يتمنى بناء "الهيكل": كيف سيفعل ذلك؟

2018-07-08
هدم 4 منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

هدم 4 منازل قيد الإنشاء في أم الفحم

2018-07-08
مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض بالضفة الغربية

مشروع قانون يجيز لليهود تملك أراض بالضفة الغربية

2018-07-08