ترامب ينتقد "ضعف الإنفاق العسكري" للأطلسي

انتقد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، اليوم الإثنين، ما أسماه "ضعف الإنفاق العسكري" للدول الأعضاء في حلف شمال الاطلسي، الذي اعتبر أنه يفيد أوروبا أكثر مما يفيد بلاده، ممهدا بذلك لقمة صاخبة لقادة دول الحلف في بروكسل.

وعشية توجهه إلى القمة، أعلن ترامب على تويتر أن "إنفاق الولايات المتحدة في حلف شمال الأطلسي يتخطى بأشواط ما ينفقه أي بلد آخر. هذا ليس عدلا، وليس مقبولا".

ويعقد قادة الدول الأعضاء في الحلف قمة في بروكسل في 11 و12 تموز/يوليو.

وتابع ترامب "على الرغم من زيادة هذه الدول مساهماتها منذ وصولي إلى الرئاسة، إلا أن عليها القيام بالمزيد"، مضيفا أن الحلف يفيد "أوروبا أكثر بكثير مما يفيد الولايات المتحدة".

وانتقد ترامب مرارا الدول الأعضاء في الحلف معتبرا أن مساهماتها المادية لا تتناسب مع حجمها.

يشار إلى أنه في حين تشهد علاقات ترامب مع عدد من حلفائه الغربيين توترا، يبدي الرئيس الأميركي انفتاحا باتجاه نظيره الروسي، فلاديمير بوتين.

ويخشى دبلوماسيون أن تتحول قمة بروكسل إلى مساحة لتنفيس الأحقاد ما من شأنه تقويض مساعي إظهار الوحدة في مواجهة مخاطر متزايدة تتهدد الجناح الشرقي للحلف، خاصة مع لقاء مرتقب بين ترامب وبوتين في هلسنكي بعيد قمة بروكسل.

وأكد ترامب أنه "مستعد تماما" للقمة مع بوتين، وقال إنه "قد ينتهي به الأمر بإقامة علاقات جيدة" مع الرئيس الروسي.