تركيا: 24 قتيلًا وعشرات الجرحى في حادث قطار

لقي 24 شخصًا مصارعهم، أمس الأحد، في حادث قطار خرج عن سكّته، في منطقة تكيرداغ بشمال غرب تركيا، وفق حصيلة أعلنها نائب رئيس الوزراء رجب أقداغ، اليوم الإثنين.

وانتهت عمليّات البحث في القطار المنكوب، صباح اليوم، وفقًا لما ذكرته "الأناضول"

ونقلت "الأناضول" عن أقداغ قوله إن القطار كان يقلّ أكثر من 362 راكبا ومتجها من منطقة قابي قوله على الحدود البلغارية، في طريقه إلى إسطنبول حين خرجت ستّ عربات منه عن سكتها.

من مكان الحادث (الأناضول)

وذكرت وسائل إعلام تركية أنه تم نقل 338 شخصا إلى المستشفى بعد الحادث فيما لا يزال 124 شخصا في المستشفى صباح اليوم الإثنين، بحسب وزير الصحة أحمد دميرجان.

وأفادت تقارير بأن المنطقة المحيطة بموقع الحادث كانت موحلة بسبب الأمطار التي هطلت في الآونة الأخيرة وأن الأرض تحت سِكَك الحديد قد تكون انهارت بعض الشيء ما تسبب بخروج القطار عن سكته.

وتعهّد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، بإجراء تحقيق شامل في "الحادث المأسوي" بحسب ما أوردت "الأناضول".

من مكان الحادث (الأناضول)

وعمدت تركيا في السنوات الماضية إلى تحديث شبكة سكك الحديد لديها وبنت خطوطا عدة للقطارات السريعة لجذب المسافرين الذين كانوا يفضلون عموما الطائرات أو الحافلات.

وسبق أن تعرضت شبكة القطارات التركية لحوادث في السنوات الماضية أدت إلى سقوط قتلى. ففي كانون الثاني/ يناير 2008 قُتل تسعة أشخاص إثر خروج قطار عن سكته في جنوب إسطنبول. وفي تموز/يوليو 2004 قُتل 41 شخصا وأُصيب 80 عند خروج قطار سريع عن سكته في شمال غرب البلاد.