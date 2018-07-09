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صدمة في بريطانيا بعد مقتل مواطنة بغاز الأعصاب

تاريخ النشر: 09/07/2018 - 07:40

صدمة في بريطانيا بعد مقتل مواطنة بغاز الأعصاب
ضحية التسمم بغاز الأعصاب (وسائل إعلام بريطانية)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: أحمد دراوشة

توفيت ليل الأحد - الإثنين، بريطانية تبلغ من العمر 44 عامًا، بعد تعرضها لغاز الأعصاب "نوفيتشوك"، غربيّ إنجلترا، على مسافة أميال قليلة من المكان الذي تعرض فيه الجاسوس الروسي السابق، سيرجي سكريبال، وابنته لهجوم بالغاز نفسه قبل أربعة أشهر.

وكانت الشرطة تعكف على اكتشاف كيفيّة تعرض داون ستيرجيس، ورجل يبلغ من العمر 45 عامًا، لغاز نوفيتشوك، الذي طوره الجيش السوفيتي إبّان الحرب الباردة.

وأصيب البريطانيان بحالة إعياء الأسبوع الماضي.

وقالت رئيسة الوزراء البريطانيّة، تيريزا ماي، إنها أصيبت بالهلع والصدمة جراء وفاة ستيرجيس.

واتهمت بريطانيا روسيا بتسميم سكريبال وابنته بغاز نوفيتشوك في أول هجوم معروف باستخدام هذا السلاح الكيماوي على أرض أوروبية، منذ الحرب العالمية الثانية.

ونفت روسيا، التي تستضيف حاليا نهائيات كأس العالم لكرة القدم، أي دور لها في حادث آذار/مارس، وأشارت إلى أن أجهزة الأمن البريطانية نفذت الهجوم لتأجيج مشاعر الكراهية تجاه موسكو.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#غاز الأعصاب
#تيريزا ماي
#سيرجي سكريبال

من عرب 48

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