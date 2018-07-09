ماي تهدد بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي دون صفقة

هددت رئيسة وزراء بريطانيا تيريزا ماي، اليوم الإثنين، الاتحاد الأوروبي بالخروج منه دون صفقة، في حاله لم يغير الاتحاد موقفه من مقترحات بلادها.

جاء ذلك خلال كلمة لماي، اليوم، أمام مجلس العموم بعد استقالة وزير الخارجية بوريس جونسون، والوزير المكلف بشؤون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي (بريكست) ديفيد ديفيس، حسب هيئة الإذاعة البريطانية "BBC".

وقالت ماي إن "مقترحاتنا للخروج من الاتحاد الأوروبي هي الأنسب، وإذ استمر الاتحاد في موقفه الحالي فستخرج بريطانيا دون صفقة".

وأضافت أنّ مجلس الوزراء البريطاني "وافق على زيادة الاستعدادات لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي دون صفقة".

وحصلت ماي قبل يومين، على موافقة الحكومة على خطة للحفاظ على علاقات اقتصادية قوية مع الاتحاد الأوروبي بعد خروج بريطانيا من الاتحاد.

غيّر أنّ مقترحات ماي تعمل على "تقويض المفاوضات مع بروكسل بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي"، حسب ما أعلن ديفيس، قبل إعلان استقالته اعتراضًا على سياسات رئيسة الوزراء حول خطة الـ"بريكست".

وفي هذا الشأن، لفتت ماي إلى توقعها "انخراط الاتحاد الأوروبي بشكل جدي في مقترحات بريطانية جديدة للخروج منه".

يشار إلى أن رئيسة الوزراء البريطانية اعترفت، في كلمتها، بوجود خلافات في حكومتها حول أفضل طريقة لتحقيق نتيجة الاستفتاء على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، وفق المصدر ذاته.

واتخذت بريطانيا قرارًا بالخروج من الاتحاد الأوروبي، عبر استفتاء أجرته في 23 حزيران/ يونيو 2016.

وفي 29 آذار/ مارس 2018، بدأت البلاد رسميًا عملية الخروج من الاتحاد، من خلال تفعيلها "المادة 50" من اتفاقية لشبونة، التي تنظم إجراءات خروج الدول الأعضاء، التي تنتهي بشكل كامل في 2019.