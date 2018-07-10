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أطفال الكهف في تايلاند: استكمال عملية الإنقاذ ونقلهم إلى المستشفيات

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 15:13

أطفال الكهف في تايلاند: استكمال عملية الإنقاذ ونقلهم إلى المستشفيات
(أ ب)
عرب 48
تحرير: هاشم حمدان

استكمل بعد ظهر اليوم، الثلاثاء، إنقاذ أطفال الكهف الذين احتجزوا في كهف تام لوانغ في شمالي تايلاند.

وأنجز اليوم إنقاذ 4 أطفال ومدربهم، وبضمنهم الطفل الأصغر سنا بين المجموعة، والذي لا يتجاوز عمره 11 عاما.

وأكدت قوات الإنقاذ أنه لم يتبق في داخل الكهف سوى أفراد طواقم الإنقاذ والطبيب الذي مكث مع الأطباء منذ إجراء الاتصال معهم.

أطفال الكهف: 19 غواصا لإنقاذ الباقين دفعة واحدة
طواقم الإنقاذ في تايلاند تواصل، صباح اليوم الثلاثاء، عملية إنقاذ الأطفال الأربعة ومدربهم المحتجزين في كهف تام لوانغ شمالي البلاد، حيث دخل الكهف 19 غواصا لإنقاذ العالقين دفعة واحدة
 

وأشارت تقارير إعلامية إلى أن الأطفال الأربعة والمدرب قد نقلوا على حمالات إلى المستشفى، في حين نقل واحد منهم، على الأقل، بواسطة مروحية.

وكان قد صرح قائد مهمة الإنقاذ، نارونجساك أوسوتانكورن، في مؤتمر صحفي صباح اليوم، إن أحدث عملية إنقاذ بدأت حوالي الساعة 10:08 بالتوقيت المحلي (03:08 بتوقيت غرينتش).

وأضاف أمام الصحافيين ورجال الانقاذ أنه سيتم إخراج الخمسة دفعة واحدة اليوم، مشيرا إلى أنه يأمل أن يتم ذلك في وقت أقل من المرة السابقة.

وقال أوسوتانكورن إن 19 غواصا دخلوا الكهف لإنجاز مهمة الإنقاذ الأخيرة.

إلى ذلك، أعلنت إدارة المستشفى الذي نقل إليه الأطفال أن الوضع الصحي لثمانيتهم جيد، وأنهم لا يعاونون أية مشاكل في الرؤية.

أطفال الطهف الـ12

وبحسب المستشفى فقد قدم العلاج لطفلين بسبب تلوثات طفيفة في الرئتين، وأن قسما منهم يستطيعون المشي بقواهم الذاتية وتناول الطعام بشكل عادي. ومن المتوقع أن يمكث الأطفال في المستشفى خلال الأسبوع القريب.

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#أطفال الكهف
#تايلاند

من عرب 48

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