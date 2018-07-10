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ألمانيا تدفع 70 مليار دولار تعويضات لليهود منذ 1952

تاريخ النشر: 10/07/2018 - 14:23

ألمانيا تدفع 70 مليار دولار تعويضات لليهود منذ 1952
صورة توضيحية (أ ب)
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

رفعت ألمانيا، اليوم الثلاثاء، إجمالي التمويل للناجين اليهود من الهولوكوست للعام المقبل إلى 480 مليون يورو، وبذلك يصبح مجموع ما دفعته ألمانيا منذ العام 1952 كتعويضات لليهود أكثر من 70 مليار دولار.

وكانت قد وافقت المنظمة المنوطة بمطالب اليهود الذين نجوا من الهولوكوست، بحسب "أسوشييتد برس"، على صرف 75 مليون يورو ( 88 مليون دولار) لتمويل خدمات اجتماعية لهم.

وقال "مؤتمر المطالبات المادية لليهود من ألمانيا" ومقره نيويورك، اليوم، إنه بالموافقة الأخيرة يصبح إجمالي التمويل للعام المقبل 480 مليون يورو لمساعدة الناجين من الهولوكوست.

وقال المفاوض عن المؤتمر، غريغ شنايدر "هؤلاء الأبطال العجائز يستحقون التقدير الذي يمنحه لهم مزيد من التمويل وخدمات تشتد الحاجة لها"، على حد تعبيره.

كما وافقت ألمانيا كذلك على زيادة معاشات التقاعد لـ55 ألف ناج من الهولوكوست في وسط وشرقي أوروبا، وتوسيع نطاقها لتشمل الأطفال الناجين.

وجاء أن مؤتمر المطالبات يقود مفاوضات مستمرة لضم مزيد من الأفراد في التعويضات.

وتبين أنه منذ 1952 سددت ألمانيا أكثر من 70 مليار دولار كتعويضات لليهود.

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#ألمانيا
#هولوكوست

من عرب 48

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