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المؤبد لـ72 متهما في تركيا لدورهم بمحاولة الانقلاب

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 13:14

المؤبد لـ72 متهما في تركيا لدورهم بمحاولة الانقلاب
عرب ٤٨ / وكالات
تحرير: محمد وتد

قضت محكمة تركية، اليوم الخميس، الحكم على 72 متهما بالسجن المؤبد لدورهم في اشتباكات على جسر معلق في اسطنبول قتل فيها 34 شخصا أثناء محاولة انقلاب فاشلة قبل عامين.

ومن المنتظر صدور المزيد من الأحكام على 71 شخصا آخرين في القضية نفسها التي يواجه المتهمون فيها اتهامات بالقتل العمد لمدنيين استجابوا لدعوة الرئيس رجب طيب إردوغان، بالتصدي لمدبري الانقلاب على جسر فوق مضيق البوسفور.

وتأتي الأحكام في وقت تستعد فيه تركيا لإحياء ذكرى محاولة الانقلاب التي حدثت يوم 15 تموز/يوليوز 2016 والتي تحل يوم الأحد المقبل. كما تأتي في أعقاب النصر الذي حققه إردوغان في الانتخابات ليصبح أول رئيس لتركيا في ظل النظام الرئاسي التنفيذي الجديد.

ووقعت اشتباكات على الجسر في الليلة التي شهدت محاولة الانقلاب، وتم تغيير اسمه إلى "جسر شهداء 15 يوليو".

وأدت محاولة الانقلاب إلى حملة واسعة النطاق ضد جنود وموظفين حكوميين وأكاديميين للاشتباه في أن لهم صلات برجل الدين فتح الله غولن، الذي تتهمه أنقرة بتدبير الانقلاب الفاشل.

وقال مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في إن تركيا اعتقلت 160 ألف شخص وأقالت نفس العدد تقريبا من الموظفين الحكوميين منذ محاولة الانقلاب.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#تركيا
#إردوغان
#محاولة إنقلاب
#مؤبد
#فتح الله غولن

من عرب 48

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