بوتين يجتمع بمستشار خامنئي بعد مشاورات مع نتنياهو حول سورية

اجتمع الرئيس الأميركي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بعد ساعات على مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الوجود الإيراني في سورية.

وجرى اللقاء في مقر الإقامة الرئاسية بضواحي موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

من المتوقع أن يتصدر الوجود الإيراني في سورية جدول أعمال القمة الأمريكية الروسية المقبلة. وحذرت روسيا، التي تعاونت مع إيران لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، من أنه من غير الواقعي توقع انسحاب إيران بالكامل من البلاد.

ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق تحل بموجبه قوات سورية محل قوات إيرانية في المناطق القريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأفادت السفارة الإيرانية في بيان في وقت سابق، بأن ولايتي سيلتقي خلال زيارته لموسكو أيضا بوزير الطاقة الروسي، رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية ألكسندر نوفاك، كما سيلقي خطابا في جلسة لمنتدى فالداي الدولي.

وتأتي زيارة ولايتي بعد يوم من لقاء بين بوتين ونتنياهو، الذي صرح بأنه بحث مع الرئيس الروسي الشأنين السوري والإيراني على ضوء القمة الروسية الأميركية المرتقبة الإثنين المقبل، منوها بأن المحادثات في الكرملين تمحورت حول الوجود الإيراني في سورية، الذي تعتبره تل أبيب غير مقبول.

وفي هذا السياق، علق ولايتي لدى وصوله إلى موسكو، على زيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية، بقوله إن "وجوده من عدمه في روسيا لن يؤثر علي مهمتي الاستراتيجية"، معتبرا أن "التعاون القائم بين قوى جبهة المقاومة بزعامة إيران وروسيا في مواجهة الإرهاب ومؤسسيه في سورية وغيرها من الدول الإقليمية، شكّل نموذجا يحتذى به للتعاون بين إيران وروسيا".