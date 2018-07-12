  2. أخبار عربية ودولية
  3. أخبار دولية

بوتين يجتمع بمستشار خامنئي بعد مشاورات مع نتنياهو حول سورية

تاريخ النشر: 12/07/2018 - 13:39

بوتين يجتمع بمستشار خامنئي بعد مشاورات مع نتنياهو حول سورية
ولايتي: علاقة إيران بروسيا إستراتيجية (فيسبوك)
عرب ٤٨ ووكالات
تحرير: محمد وتد

اجتمع الرئيس الأميركي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، بمستشار المرشد الأعلى الإيراني للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي، بعد ساعات على مباحثات مع رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، حول الوجود الإيراني في سورية.

وجرى اللقاء في مقر الإقامة الرئاسية بضواحي موسكو بحضور وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، والسفير الإيراني في موسكو مهدي سنائي، وعدد من المسؤولين الآخرين.

من المتوقع أن يتصدر الوجود الإيراني في سورية جدول أعمال القمة الأمريكية الروسية المقبلة. وحذرت روسيا، التي تعاونت مع إيران لدعم رئيس النظام السوري بشار الأسد، من أنه من غير الواقعي توقع انسحاب إيران بالكامل من البلاد.

ومن المحتمل التوصل إلى اتفاق تحل بموجبه قوات سورية محل قوات إيرانية في المناطق القريبة من مرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل.

وأفادت السفارة الإيرانية في بيان في وقت سابق، بأن ولايتي سيلتقي خلال زيارته لموسكو أيضا بوزير الطاقة الروسي، رئيس اللجنة المشتركة الإيرانية الروسية ألكسندر نوفاك، كما سيلقي خطابا في جلسة لمنتدى فالداي الدولي.

وتأتي زيارة ولايتي بعد يوم من لقاء بين بوتين ونتنياهو، الذي صرح بأنه بحث مع الرئيس الروسي الشأنين السوري والإيراني على ضوء القمة الروسية الأميركية المرتقبة الإثنين المقبل، منوها بأن المحادثات في الكرملين تمحورت حول الوجود الإيراني في سورية، الذي تعتبره تل أبيب غير مقبول.

وفي هذا السياق، علق ولايتي لدى وصوله إلى موسكو، على زيارة نتنياهو إلى العاصمة الروسية، بقوله إن "وجوده من عدمه في روسيا لن يؤثر علي مهمتي الاستراتيجية"، معتبرا أن "التعاون القائم بين قوى جبهة المقاومة بزعامة إيران وروسيا في مواجهة الإرهاب ومؤسسيه في سورية وغيرها من الدول الإقليمية، شكّل نموذجا يحتذى به للتعاون بين إيران وروسيا".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#فلاديمير بوتين
#علي أكبر ولايتي
#نتنياهو
#روسيا
#إيران
#سورية

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

محكمة ألمانية تسمح بتسليم زعيم كتالونيا السابق لإسبانيا
محكمة ألمانية تسمح بتسليم زعيم كتالونيا السابق لإسبانيا

2018-07-12

ترامب: إيران ستتصل بي لعقد صفقة... وبوتين ليس عدوا
ترامب: إيران ستتصل بي لعقد صفقة... وبوتين ليس عدوا

2018-07-12

المؤبد لـ72 متهما في تركيا لدورهم بمحاولة الانقلاب
المؤبد لـ72 متهما في تركيا لدورهم بمحاولة الانقلاب

2018-07-12

الأكثر قراءة

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

طائرة مسيّرة تقطع 10 كيلومترات قبل إسقاطها فوق طبرية (فيديو)

2018-07-11
والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

والد الطفل المخطوف من قلنسوة: طلبوا 4 ملايين شيكل مقابل إعادته

2018-07-11
إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

إيرلندا تصوت على مشروع قانون لمقاطعة منتجات المستوطنات

2018-07-11
لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

لأول مرة في تاريخها: كرواتيا تتأهل لنهائي المونديال

2018-07-11
شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

شفاعمرو: مصرع خليل برهوم برصاصة في ظروف غامضة

2018-07-11