تايلاند: الكهف الذي احتجز الأطفال سيتحوّل إلى متحف

تسعى السلطات التايلاندية، إلى استغلال الكهف الذي شهد إنقاذ الـ12 طفل من "أطفال الكهف" ومدربهم، بعد أن كانوا احتُجزوا فيه لمدة أسبوعين، بسبب السيول والفيضانات؛ وذلك عن طريق تحويل مجمع الكهوف في تايلاند إلى متحف لعرض عملية الإنقاذ، وفق ما قال رئيس عملية الإنقاذ، ارونجساك أوسوتاناكورن، يوم الأربعاء.

وقال رئيس مهمة الإنقاذ، في مؤتمر صحافي: "هذه المنطقة ستتحول إلى متحف حي لعرض تطور عملية الإنقاذ".

وأضاف: "ستوضع قاعدة بيانات تفاعلية (...) وستصبح منطقة جذب سياحي كبيرة في تايلاند".

وقال مسؤولون تايلانديون إن مصير الصبية وقوة إنقاذهم متعددة الجنسيات وضعت منطقة الكهوف على الخريطة، وإن خططا وُضعت لتطويرها إلى منطقة سياحية، لكن رئيس الوزراء التايلاندي برايوت تشان أوتشا، قال يوم الثلاثاء إنه يتعين اتخاذ إجراءات وقائية إضافية داخل الكهف وخارجه للحفاظ على سلامة السائحين.

وكان غواصان بريطانيان، قد عثرا على الفتية ومدربهم في غرفة بمجمع كهوف، تام لوانغ في إقليم تشيانغ راي الشمالي، يوم الإثنين، بعد تسعة أيام من فقدهم أثناء جولة في الكهوف.