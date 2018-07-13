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بريطانيا: العثور على مصدر غاز أعصاب نوفيتشوك

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 21:57

بريطانيا: العثور على مصدر غاز أعصاب نوفيتشوك
(رويترز)
عرب ٤٨ / رويترز
تحرير: باسل مغربي

ذكرت شرطة مكافحة الإرهاب في بريطانيا، اليوم الجمعة، إنها تعتقد أنها عثرت على مصدر غاز الأعصاب نوفيتشوك الذي أدى إلى وفاة امرأة في جنوب غرب إنجلترا، وإصابة رجل بتسمم ما زال يرقد على إثره بالمستشفى.

وقالت الشرطة في بيان: "يوم الأربعاء (...) عثرنا على زجاجة صغيرة خلال عمليات تفتيش لمنزل تشارلي رولي في أمزبري (...) أكد العلماء الآن أن المادة الموجودة بالزجاجة هي نوفيتشوك".

وأضاف البيان أن مزيدا من الاختبارات تجرى لتحديد ما إذا كان هذا الغاز هو نفسه الذي أصاب سكريبال وابنته في حين فتحت السلطات تحقيقا لمعرفة مصدر الزجاجة.

وتوفيت دون ستيرجيس (44 عاما) هذا الشهر بعد ما يزيد قليلا عن أسبوع من تعرضها لنوفيتشوك قرب مدينة سالزبري التي تعرض فيها الجاسوس الروسي السابق سيرجي سكريبال وابنته يوليا لهجوم بذات السم في آذار.

ويتعافى صديقها تشارلي رولي (45 عاما) حاليا في المستشفى وهو من أمزبري التي تبعد مسافة قصيرة عن سالزبري.

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#بريطانيا
#غاز الأعصاب

من عرب 48

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