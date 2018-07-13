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غوتيريش متفائل بشأن محادثات واشنطن مع بيونغ يانغ

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 05:38

غوتيريش متفائل بشأن محادثات واشنطن مع بيونغ يانغ
من الأرشيف
عرب 48 ووكالات
تحرير: هاشم حمدان

قال الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، إنه ستكون هناك "مشكلات" في المحادثات بين الولايات المتحدة وكوريا الشمالية بشأن نزع السلاح النووي "ولكنني أعتقد أن هناك احتمالات جيدة في أن يفضي هذا الحوار إلى حل، حل إيجابي".

وأضاف غوتيريش في مؤتمر صحفي يوم أمس، الخميس، أن من مصلحة الأمم المتحدة أن "تدعم ذلك المسعى"، الذي يعد ضروريا من أجل السلم والأمن العالميين.

وأوضح كذلك أن جميع أجهزة الأمم المتحدة ما زالت متاحة للمساعدة، بما فيها الوكالة الدولة للطاقة الذرية.

وذكر أمين عام الأمم المتحدة أيضا أن "هذه عملية معقدة. إنها مفاوضات صعبة. واعتقد أنه ستكون هناك حتما بعض التقلبات على الطريق".

وتابع قائلا "نحتاج إلى المثابرة، ونطلب من جميع الدول في المنطقة المساهمة في تسهيل الأمر من أجل إبرام اتفاقات" حول نزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية بطريقة سلمية"، على حد قوله.

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#أنطونيو غوتيريش
#السلاح النووي

من عرب 48

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