وزير الخارجية الألماني السابق: ترامب يرغب بتغيير النظام بألمانيا

تطرَّق وزير الخارجية الألماني السابق زيغمار غابرييل، في حديث لمجلة "دير شبيغل" الألمانية، إلى تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الأخيرة التي هاجم فيها ألمانيا بشأن سياستها في الإنفاق الدفاعي لصالح حلف شمال الأطلسي "الناتو"، وملف الهجرة، مُتّهمًا إياه بالرغبة في "تغيير النظام في ألمانيا".

ودعا غابرييل، وهو عضو برلمان عن الحزب "الاشتراكي الديمقراطي" الشريك في الائتلاف الحاكم، إلى تبني سياسة حازمة ضد ترامب، مُضيفًا أنه أنه "لا يمكن الاعتماد على أميركا في ظل ترامب".

وقال إن "ترامب يمنح الديكتاتور الكوري الشمالي (كيم جونغ أون) ضمانًا للبقاء، ويريد تغيير النظام في ألمانيا في نفس الوقت"، دون توضيح.

ورأى غابرييل الزعيم السابق لحزبه، أن ترامب "لا يعرف سوى القوة (...) لذلك علينا أن نظهر له أننا أقوياء أيضًا".

واستطرد "كل خطوة لاستيعابه (ترامب)، وأي محاولة لاسترضائه، لا تؤدي إلا إلى اتخاذ خطوة أخرى. يجب أن ينتهي هذا".

واعتبر غابرييل أن أوروبا يمكنها الرد على طلبات ترامب من خلال استغلال ملف الإنفاق على اللاجئين.

وقال: "إذا كان هو يطالب بمليارات الدولارات للنفقات العسكرية الأميركية، فعلينا أن نطالب بعودة المليارات التي أنفقت على موجة اللاجئين التي تسبب بها التدخل العسكري الأميركي الفاشل في العراق".

وقبيل قمة حلف شمال الأطلسي (ناتو) التي انتهت أمس الخميس، قال ترامب في تصريحات له إن ألمانيا لم تفِ بتعهداتها الخاصة بالنفقات الدفاعية للحلف.

وكان ترامب، قد وجّه يوم الأربعاء الماضي، انتقادات حادة لألمانيا ووصفها بأنها رهينة لروسيا. وقال إن "ألمانيا تثري موسكو، وتدفع مليارات الدولارات لها مقابل إمدادات الطاقة، وعلينا أن ندفع من أجل حمايتها في مواجهة روسيا.. هذا ليس عدلًا".

وفي الشهر الماضي، قال ترامب في تغريدة مثيرة للجدل على تويتر إن "الشعب الألماني ينقلب على قيادته لأن الهجرة تهز التحالف الهش بالفعل".