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ولايتي: سنغادر سورية إذا طلب النظام وليس بسبب الضغط الإسرائيلي

تاريخ النشر: 13/07/2018 - 13:40

ولايتي: سنغادر سورية إذا طلب النظام وليس بسبب الضغط الإسرائيلي
(أ ب)
عرب ٤٨
تحرير: محمود مجادلة

قال علي أكبر ولايتي، كبير مستشاري الزعيم الأعلى الإيراني آية الله علي خامنئي، اليوم الجمعة إن طهران، ستسحب "مستشاريها العسكريين" من سورية والعراق على الفور إذا كانت تلك هي رغبة حكومتي البلدين.

وقال في مؤتمر صحافي في موسكو إن "الوجود الإيراني والروسي في سورية سيستمر لحماية البلاد من الجماعات الإرهابية والعدوان الأميركي... سنغادر على الفور إذا أرادت الحكومتان العراقية والسورية ذلك وليس بسبب ضغوط أميركا وإسرائيل".

وأضاف ولايتي أن طهران تنسق المواقف بشأن وجودها العسكري في سورية مع موسكو ودمشق.

وجاءت تصريحاته في مؤتمر صحفي في موسكو ردا على سؤال بشأن إن كانت إيران ستسحب قواتها من المنطقة الحدودية الجنوبية بسورية القريبة من الجولان المحتل.

وذكر أن العقوبات الأميركية على إيران قد تؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط وتلحق الضرر بالمستهلكين.

(يتبع...)

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#علي أكبر ولايتي
#آية الله علي خامنئي
#طهران
#إيران
#سورية
#العراق

من عرب 48

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