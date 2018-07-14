إردوغان يحذر بوتين من تقويض اتفاق أستانة

حذر الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، من أن تقدم قوات النظام السوري نحو محافظة إدلب كما حصل في درعا سيدمر جوهر اتفاق "أستانة".

جاء ذلك في اتصال هاتفي مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين مساء اليوم السبت، بحثا خلاله العلاقات الثنائية وقضايا إقليمية، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وأعرب إردوغان عن قلقه من استهداف المدنيين في محافظة درعا، مؤكدا أن "تقدم قوات النظام نحو محافظة إدلب بطريقة مماثلة يعني تدمير جوهر اتفاق أستانة".

وشدد على أن تجنب حدوث أي تطورات سلبية في إدلب، يحظى بأهمية لجهة تشجيع المعارضة في المشاركة باجتماعات أستانة المقررة يومي 30 و31 تموز/يوليو الجاري.

وأشار الجانبان إلى أن تقريب وجهات النظر بين الدول الضامنة لمسار أستانة (تركيا وروسيا وإيران) والدول الأعضاء في التحالف الدولي (لمكافحة داعش) ، سيسرع من إيجاد حل سياسي يقوم على وحدة سورية السياسية وسلامة أراضيها.

وفي إطار حملة أطلقتها الشهر الماضي سيطرت قوات النظام السوري بالتعاون مع ميليشيات موالية لها ودعم جوي روسي على نحو 70 في المئة من محافظة درعا الجنوبية.

وخلال الاتصال الهاتفي، تبادل الرئيسان وجهات النظر حول التطورات الأخيرة في سورية، وأكدا عزمهما إحراز المزيد من التقدم في العلاقات التركية الروسية.

كما أعرب إردوغان عن رضاه بشأن التعاون في مجال الطاقة بين البلدين، بما في ذلك مشروعا "السيل التركي" لنقل الغاز الطبيعي الروسي إلى تركيا ومنها إلى أوروبا و"محطة آق قويو النووية" بولاية مرسين التركية.

واتفق الجانبان على عقد اجتماع على هامش قمة دول مجموعة بريكس المقرر انعقادها نهاية الشهر الجاري في مدينة جوهانسبرغ بجنوب أفريقيا.

وتضم "بريكس" خمس دول من أكبر الاقتصادات الناشئة هي البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.