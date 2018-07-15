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أفغانستان: مقتل 5 على الأقل في انفجار يُشتبه بأنه "انتحاري"

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 22:08

أفغانستان: مقتل 5 على الأقل في انفجار يُشتبه بأنه "انتحاري"
توضيحية من الأرشيف
عرب ٤٨ / الأناضول
تحرير: باسل مغربي

لقي اليوم الأحد، 5 أشخاص على الأقل حتفهم، في هجوم انتحاري، وقع قرب إحدى الوزارات في العاصمة الأفغانية كابُل لدى مغادرة العاملين في ساعة الذروة المسائية وفقا لما قاله مسؤولون.

وقال متحدث باسم الشرطة دون الخوض في التفاصيل إن من المعتقد بأن الانفجار نجم عن هجوم انتحاري.

وأكد المتحدث باسم وزارة التنمية الريفية وإعادة التأهيل وقوع الانفجار وقال إن المعلومات الأولية تشير إلى مقتل خمسة أشخاص على الأقل.

وأضاف: "من الواضح أن انتحاريا فجر سترته الناسفة عند بوابة وزارتنا. الهدف هو موظفونا الذين كانوا يغادرون عائدين إلى منازلهم".

والهجوم هو أحدث واقعة في سلسلة انفجارات لا تبدو لها نهاية على أهداف مدنية في كابُل وغيرها من المدن الكبرى، ومنها جلال أباد، التي شهدت ثلاثة هجمات كبيرة في الأسبوعين الماضيين وحدهما.

وكانت الولايات المتحدة، قد ذكرت في وقت سابق اليوم الأحد، أن عددا قياسيا من القتلى المدنيين سقط جراء الصراع في أفغانستان مع زيادة نسبتها 22 في المئة في عدد القتلى والجرحى جراء الهجمات الانتحارية خلال النصف الأول من العام.

يُذكرُ أن  10 أشخاص لاقوا مصارعهم وأُصيب آخرون، يوم الثلاثاء الماضي، في هجوم انتحاري بمدينة "جلال آباد" عاصمة ولاية ننكرهار، شرقي أفغانستان.

 

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#أفغانستان
#كابُل
#هجوم انتحاري
#تفجير
#استهداف

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