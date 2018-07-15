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دعوات بدول أوروبية لفتح الحدود أمام المهاجرين

تاريخ النشر: 15/07/2018 - 09:42

دعوات بدول أوروبية لفتح الحدود أمام المهاجرين
"استقبال لائق للمهاجرين في أوروبا بلا حدود" (أ.ب)
عرب ٤٨ / أ ف ب
تحرير: محمد وتد

تظاهر الآلاف، اليوم الأحد، في فينتيميليا عند الحدود بين فرنسا وإيطاليا احتجاجا على إغلاق الحدود الأوروبية أمام المهاجرين.

وشارك في التظاهرة إيطاليون وفرنسيون وألمان وهولنديون وإسبان ساروا سلميا في شوارع المدينة تحت رقابة أمنية مشددة، وصولا إلى الحدود الفرنسية حيث عادوا ادراجهم.

ورفع المتظاهرون لافتات دعت إحداها إلى "استقبال لائق للمهاجرين في أوروبا بلا حدود"، واعتمر بعضهم قبعات على شكل قوارب ورقية صغيرة كتب عليها "مأساة قبالة سواحل ليبيا، مصرع ما بين 700 و900 مهاجر، وإنقاذ 28 فقط".

وجرت التظاهرة، التي نظمتها جمعيات تعنى باستقبال المهاجرين بالتزامن مع العيد الوطني الفرنسي الذي يحتفل به في 14 تموز/يوليو.

وتهدف التظاهرة بحسب بيان أصدره المنظمون الى "تعبئة من اجل التنديد بوحشية السياسات الداخلية والخارجية في ملف الهجرة"، فضلا عن "المطالبة بضرورة اصدار تصاريح اقامة اوروبية وبحرية التنقل" للمهاجرين في اوروبا.

وشكلت فينتيميليا، المدينة الإيطالية الواقعة عند الحدود مع فرنسا، نقطة عبور لآلاف المهاجرين إلى شمال أوروبا، إلا أن فرنسا تمنعهم منذ 2015 من دخول أراضيها.

والسبت الماضي وصل مئات النشطاء المشاركين في "مسيرة تضامنية"، كانت انطلقت من المدينة في 30 نيسان/أبريل، إلى كاليه قطعوا خلالها 1400 كلم للقول إن "فرنسا التي تستقبل موجودة".

 

بطولة كأس العالم – مونديال 2018 بطولة كأس العالم – مونديال 2018

#الأتحاد الأوروبي
#المهاجرين
#الحدود
#فرنسا
#إيطاليا

من عرب 48

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