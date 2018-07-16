بوتين: 55 جهازا استخباراتيا لحماية كأس العالم

صرح الزعيم الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الإثنين، أن بلاده نجحت بتأمين كأس العالم لكرة القدم الذي أقيم في روسيا وانتهى يوم أمس الأحد، عبر الاستعانة بـ55 جهاز استخباراتي دولي.

ويأتي إعجاب بوتين بالحماية التي وفرتها الأجهزة الأمنية العالمية والمحلية لكأس العالم، في ظل الأوامر التي أصدرها الشهر الماضي، التي وجهها إلى أجهزة بلاده الأمنية بعدم نشر أخبار عن الجرائم التي تحدث في البلاد.

وقال بوتين خلال الاجتماع الذي عقده مع ممثلين عن الأجهزة الأمنية التي شاركت في تأمين كأس العالم، إنه يعلم أن "126 ممثلًا من 55 جهازا استخباراتيا وأمنيا من 34 دولة شاركوا في هذا العمل الجماعي".

وتابع: "أود أن أشكر أجهزة الاستخبارات الروسية والأجهزة الأمنية، وبالطبع ممثلي الأجهزة الاستخباراتية والأمنية الأجنبية، من أكثر من 30 دولة في العالم".

وأعرب بوتين عن رغبته باستمرار التعاون بين وكالات الاستخباراتية الأجنبية وأجهزة بلاده الأمنية حتى بعد انتهاء كأس العالم.

ولفت بوتين إلى أن عبر هذا التعاون استطاع مشجعو كرة القدم الذين أتوا إلى روسيا لمساندة منتخبات بلادهم معنويًا، أن يتجولوا في كل أنحاء البلاد دون القلق من مواجهة "عوائق غير إلزامية".

وادعى بوتين أيضًا، أن كل الإجراءات الأمنية التي واجهها المشجعون خلال فترة الدوري العالمي لم تخلق "إزعاجات" غير ضرورية.

وأشار بوتين إلى أن بلاده تعرضت لنحو "25 مليون هجوم الكتروني" منذ استضافتها لكأس العالم دون أن يحدد مصدر هذه الهجمات أو ما اذا كان وراءها أفراد أو برامج.

وفي سياق متصل، كان بوتين قد أمر في حزيران/يونيو بعد انطلاق كأس العالم بعدّة أيام، وسائل الإعلام المحلية، عدم الالتفات إلى الجرائم والأحداث غير السّارة في البلاد، أثناء كأس العالم، بهدف رسم صورة أفضل للبلاد.

وأصدر العقيد المركزي للمنطقة الفدرالية في روسيا، استجابة لأوامر بوتين، تعليمات للشرطة الروسية، بعدم نشر أي أخبار عن الجريمة حتى نهاية تموز/يولي الحالي، أي بعد أسبوعين تقريبًا من انتهاء المنافسات العالمية.

وحصد المنتخب الفرنسي، يوم أمس الأحد، لقب كأس العالم، على حساب نظيره الكرواتي بأربعة أهداف لهدفين في المباراة التي جمعت المنتخبين اليوم في ملعب "لوجنيكي" بروسيا.، وبذلك أُعلن عن انتهاء الدوري الذي يُقام كل أربعة سنوات.