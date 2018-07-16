طائرة مقاتلة بريطانية جديدة بالتعاون مع إيطاليا

أعلنت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، اليوم الإثنين، إنتاج مقاتلة جديدة في إطار مشروع مشترك بين مجموعتي "بي آي إي" و"رولز رويس" البريطانيتين ومجموعة "ليوناردو" الإيطالية وصانع الصواريخ الأوروبي ""أم بي دي آي".

وقالت ماي في معرض الطيران في فارنبورو بضاحية لندن إن المشاركين في البرنامج الذي أطلق عليه اسم "تيمبست" سيستثمرون ملياري جنيه بحلول 2025.

ويأتي هذا الإعلان بعد أشهر على الكشف رسميا عن التعاون بين الفرنسيين والألمان لإنتاج مقاتلة جديدة.

وأضافت رئيسة الوزراء أن هذه المبادرة ترمي إلى "ضمان مستقبل على الأجل البعيد لصناعة المقاتلات" في بريطانيا في حين تخطط السلطات لاستبدال مقاتلة تايفون الحالية (يوروفايتر).

وأعلن وزير الدفاع البريطاني، غافين ويليامسون، أن هذا المشروع الدولي الذي ستضطلع فيه بريطانيا بدور رائد يندرج في "إستراتيجية ترمي إلى إبقاء هيمنتنا على صناعة الطيران لدينا وفي الخارج".

وأضاف أن هذه الطائرة يمكن تشغيلها مع أو بدون طيار.

وتسعى بريطانيا لاستبدال يوروفايتر-تايفون التي تستخدمها قواتها المسلحة وهي ثمرة تعاون بين "بي آي إي سيستمز" البريطانية و"إيرباص" الأوروبية و"فينميكانيكا" الإيطالية.