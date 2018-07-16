"ترامب في جيب بوتين بين المعيب والمخزي والخيانة"

لقيت تصريحات الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في المؤتمر الصحافي الذي عقد، اليوم الإثنين، مع الرئيسي، بشأن التدخل الروسي في الانتخابات الأميركية، انتقادات واسعة، كان بينها رئيس وكالة الاستخبارات المركزية السابق، وزعيم الجمهوريين في مجلس النواب، وزعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، إضافة إلى شخصيات جمهورية أخرى أيضا.

وكان قد هاجم ترامب في المؤتمر الصحافي التحقيق الذي يجريه المحقق الخاص روبرت مولر حول احتمال حصول تدخل روسي في الانتخابات الاميركية التي اوصلته الى الرئاسة، وبدا وكأنه يوازي بين اتهامات الاستخبارات الاميركية ونفي بوتين.

ونفى ترامب أن يكون قد حصل أي تدخل روسي في الانتخابات الرئاسية للولايات المتحدة عام 2016، كما نفى وجود أي تعاون. وبحسبه، فإن الاعتقاد بوجود تعاون مع الروس قد دمر العلاقات بين البلدين.

وفي حديثه عن تسليم 12 روسيا اتهموا بالتدخل في الانتخابات، قال ترامب إنه سيفحص هذا الموضوع. وفي هذا السياق قال بوتين إن المحقق روبرت مولر يستطيع استخدام الاتفاق بين البلدين، وأن يطلب من روسيا استجواب هؤلاء المتهمين.

وتراوحت الانتقادات لتصريحات ترامب بين اعتبارها نوعا من الخيانة، وكونه في جيب بوتين، ووصلت إلى حد وصف أدائه بـ"المعيب"، ووصف ظهور بأنه الأكثر خزيا لرئيس أميركي.

الرئيس السابق للاستخبارات المركزية: ترامب في جيب بوتين

اعتبر المدير السابق لوكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، جون برينان، أن الرئيس دونالد ترامب أصبح "في جيب بوتين بشكل كامل".

جاء ذلك في تغريدة نشرها برينان عبر حسابه بتويتر عقب انتهاء القمة التي جمعت ترامب ببوتين، اليوم الإثنين، بالعاصمة الفنلندية هلسنكي.

وقال برينان، إن "إجابات ترامب خلال المؤتمر الصحفي تفوق الجرائم العظمى والجنح ونوع من الخيانة".

وأضاف أن "تعليقات ترامب لم تكن شريرة فقط، بل هو في جيب بوتين بشكل كامل".

وتساءل برينان عن دور الحزب الجمهوري فيما يحدث حاليًا، قائلًا: "إلى الجمهوريين الوطنيين، أين أنتم؟".

زعيم الجمهوريين في مجلس النواب: على ترامب أن يدرك أن روسيا ليست حليفتنا

دعا زعيم الجمهوريين في مجلس النواب الأميركي، بول راين، الإثنين، ترامب إلى أن "يدرك أن روسيا ليست حليفتنا"، وذلك ردا على ما قاله ترامب خلال المؤتمر الصحافي المشترك مع فلاديمير بوتين في هلسنكي.

وقال راين في بيان "لا يمكن المساواة أخلاقيا بين الولايات المتحدة وروسيا التي تبقى معادية لمثلنا وقيمنا الأساسية"، على حد تعبيره.

وقال راين "لا شك أن روسيا تدخلت في انتخاباتنا، وتواصل سعيها لإضعاف الديموقراطية هنا وفي العالم أجمع".

واعتبر راين، النائب عن ولاية ويسكونسن، أن "جهود الولايات المتحدة يجب أن تتركز على تحميل روسيا المسؤولية، ووضع حد لهجماتها المشينة ضد الديمقراطية".

من جهته اعتبر السناتور بوب كوركر أن بوتين خرج "منتصرا إلى حد بعيد" من هذا اللقاء مع ترامب. وقال السناتور الجمهوري المعارض لترامب "على الأرجح إنه الآن يتذوق الكافيار".

زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ: أداء ترامب كان معيبا في المؤتمر الصحفي

اتهم زعيم المعارضة الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، الرئيس الأميركي بأنه تصرف بشكل "غير مسؤول، وخطير، وضعيف" أمام نظيره الروسي.

وأعلن شومر في تغريدة على تويتر بعد المؤتمر الصحافي المشترك للرئيسين في هلسنكي "مسألة وحيدة لا تحمد عقباها تطرح الآن على البيت الأبيض: ما الذي يدفع ترامب لتغليب مصالح روسيا على مصالح الولايات المتحدة؟".

وتابع شومر "سيستمر ملايين الأميركيين بالتساؤل عما إذا كان التفسير الوحيد لهذا التصرف الخطير هو احتمال امتلاك الرئيس بوتين معلومات تؤذي الرئيس ترامب".

وكتب شومر "لم ير الأميركيون في تاريخ بلادنا رئيسا للولايات المتحدة يؤيد خصما لأميركا كما فعل دونالد ترامب مع الرئيس بوتين".

وتابع زعيم الديموقراطيين "من غير المسؤول والخطير والضعيف أن يكون رئيس الولايات المتحدة مع الرئيس بوتين ضد سلطات إنفاذ القانون الأميركية، ومسؤولي وزارة الدفاع الأميركيين، وأجهزة الاستخبارات الأميركية".

وأكد شومر أن ترامب طوال جولته الأوروبية "وصولا إلى أدائه المعيب في المؤتمر الصحافي" مع فلاديمير بوتين "قام بتقوية خصومنا وإضعاف دفاعاتنا ودفاعات حلفائنا".

السناتور الجمهوري ليندزي غراهام: ترامب فوت الفرصة

كتب السناتور الجمهوري، ليندزي غراهام في تغريدة على تويتر أن الرئيس ترامب فوّت فرصة مطالبة روسيا بتحمل المسؤولية عن تدخلها في الانتخابات الرئاسية عام 2016، والتحذير بشأن انتخابات قادمة.

كما كتب أن رد ترامب ستنظر إليه روسيا كعلامة ضعف، وسيخلق مشاكل أكثر مما يحل.

حاكم ولاية أوهايو الجمهوري جون كاسيتش: روسيا الخصم

كتب حاكم ولاية أوهايو الجمهوري، جون كاسيتش: "يجب أن نكون واضحين. روسيا هي خصمنا، وبوتين يحاول بشكل فعال المس ببلادنا. يجب على الولايات المتحدة أن تتحدث بصوت واحد ضد روسيا".

الصحفي في CNN، أندرسون كوبر: الظهور الأكثر خزيا لرئيس أميركي

ووصف الصحفي في CNN، أندروسون كوبر ظهور ترامب في المؤتمر الصحفي أنه "الظهر الأكثر خزيا لرئيس أميركي".