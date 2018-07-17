شكوى إيرانية للعدل الدولية ضد العقوبات الأميركية

قالت الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، إن إيران قدمت شكوى لمحكمة العدل الدولية ضد إعادة فرض الولايات المتحدة عقوبات عليها.

وأعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، بهرام قاسمي، على الموقع الإلكتروني للوزارة أن الشكوى قدمت الإثنين.

وكتب وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على "تويتر" أن الشكوى تهدف إلى "تحميل الولايات المتحدة مسؤولية إعادة فرضها عقوبات أحادية بشكل غير مشروع".

وتابع ظريف أن "إيران تتمسك بسيادة القانون في مواجهة ازدراء الولايات المتحدة للدبلوماسية والالتزامات القانونية. يجب التصدي لخرقها المعتاد للقانون الدولي".

وجاء تقديم الشكوى ردا على قرار اتخذته واشنطن في أيار/مايو الماضي بالانسحاب من الاتفاق النووي الموقع مع إيران في 2015 وإعادة فرض عقوبات عليها.

وتقول طهران إن الولايات المتحدة بقرارها هذا تنتهك الالتزامات الدولية، بما في ذلك معاهدة الصداقة بين إيران والولايات المتحدة التي تعود للعام 1955 أي ما قبل الثورة الإيرانية عام 1979، والتي لا يزال يشار إليها في النزاعات القضائية القائمة.

وتنوي واشنطن إعادة فرض العقوبات المرتبطة بالبرنامج النووي الإيراني على مرحلتين في آب/أغسطس وتشرين الثاني/نوفمبر، بهدف حظر تعامل شركات أوروبية وأجنبية مع إيران ووقف صادراتها النفطية.

ومن المقرر أن تنظر محكمة العدل الدولية في 8 تشرين الأول/أكتوبر في شكوى قدمتها إيران قبل عامين ضد الولايات المتحدة لتجميدها نحو ملياري دولار (1.7 مليار يورو) من الأصول الإيرانية في الخارج.