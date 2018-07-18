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الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من هدم خان الأحمر

تاريخ النشر: 18/07/2018 - 17:05

الاتحاد الأوروبي يحذر إسرائيل من هدم خان الأحمر
فيدريكا موغريني (أ ب)
عرب ٤٨/ وكالات
تحرير: محمود مجادلة

حذرت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية فيدريكا موغيريني، مما وصفته بـ"العواقب الوخيمة لاستمرار إسرائيل في تنفيذ قرار هدم تجمع خان الأحمر"، شرقي مدينة القدس المحتلة، وتهجير سكانه.

وأوضحت موغيريني في بيان أنّ الاتحاد يراقب عن كثب أوضاع الفلسطينيين القاطنين في التجمع.

وأضافت أن التجمع يقع في منطقة "حساسة جدًا"، وأنّ خطط الاحتلال الإسرائيلي لإنشاء مستوطنات جديدة فيها، مخالفة للقوانين الدولية وتهدد حل الدولتين والسلام الدائم في فلسطين.

ودعت موغيريني سلطات الاحتلال الإسرائيلية إلى العدول عن قرار الهدم، والالتزام بالقوانين الدولية.

وكانت المحكمة العليا الإسرائيلية قررت، في أيار/ مايو الماضي، هدم خان الأحمر، حيث يعيش 190 فلسطينيًا، وتوجد مدرسة تقدم خدمات التعليم لـ170 طالبا من أماكن عديدة في المنطقة.

وينحدر سكان التجمع البدوي من صحراء النقب، وسكنوا بادية القدس عام 1953، إثر تهجيرهم القسري من جانب السلطات الإسرائيلية.

وتحيط بالتجمع مستوطنات، حيث يقع ضمن الأراضي التي تستهدفها سلطات الاحتلال الإسرائيلية، لتنفيذ مشروعها الاستيطاني المسمى "E1".

ويقوم المشروع، على الاستيلاء على 12 ألف دونم (الدونم يساوي 1000 متر مربع)، تمتد من أراضي القدس الشرقية حتى البحر الميت.

ويهدف هذا المشروع إلى تفريغ المنطقة من أي تواجد فلسطيني، كجزء من مشروع لفصل جنوب الضفة الغربية عن وسطها، وعزل مدينة القدس الشرقية المحتلة عن الضفة.

 


#الاتحاد الأوروبي
#فيدريكا موغريني
#خان الأحمر

من عرب 48

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